Bier-Preise steigen deutlich – so teuer wird es jetzt!

Der Bierpreis steigt erneut: Ab Dezember verlangt die Brau Union durchschnittlich 3,2 Prozent mehr für Gösser, Zipfer und Co. – bereits die dritte Erhöhung binnen zwei Jahren.

Österreichische Biertrinker müssen ab Dezember tiefer in die Tasche greifen. Die Brau Union, die österreichische Tochtergesellschaft des Heineken-Konzerns, kündigt eine Preiserhöhung von durchschnittlich 3,2 Prozent an. Diese Anpassung betrifft sowohl den Handel als auch die Gastronomie und tritt zum 1. Dezember in Kraft.

Für den neuerlichen Preisanstieg führt das Linzer Unternehmen verschiedene Faktoren ins Feld. „Insbesondere sind Lohn- und Gehalts- sowie Energiekosten maßgebliche Kostentreiber“, erklärte die Brau Union gegenüber der APA. Zusätzlich verweist der Konzern auf „deutliche Preissteigerungen im Transportwesen und bei einzelnen Rohstoffen“.

Trotz Einsparungsmaßnahmen und optimierter Betriebsabläufe sei es nicht möglich, diese Kostensteigerungen vollständig zu kompensieren, so das Unternehmen.

Kontinuierliche Preissteigerungen

Die aktuelle Preiserhöhung reiht sich in eine Serie von Anpassungen ein. Erst im Vorjahr hatte die Brau Union ihre Produkte zweimal verteuert – zunächst um 3,6 Prozent zu Jahresbeginn, gefolgt von einer weiteren Erhöhung um 3,4 Prozent im Dezember.

Der Konzern vereint unter seinem Dach zahlreiche traditionsreiche österreichische Biermarken, darunter Gösser, Zipfer, Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Wieselburger und Schladminger.

Auswirkungen unklar

Inwieweit diese Preisanpassung tatsächlich bei den Endverbrauchern spürbar wird, bleibt offen. Die endgültige Preisgestaltung liegt in den Händen der Einzelhändler und Gastronomiebetriebe, die selbständig entscheiden, ob und in welchem Umfang sie die Erhöhung an ihre Kunden weitergeben.