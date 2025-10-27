Bosnier wollte kiloweise Kraut über die kroatische Grenze schmuggeln

Teurer Kohlkopf: Ein Reisender muss 700 Euro Strafe zahlen, weil er 15 Kilo Gemüse ohne Papiere über die bosnisch-kroatische Grenze bringen wollte.

Das Grenzgebiet zwischen Bosnien und Herzegowina und Kroatien entwickelt sich zunehmend zu einer Problemzone für Reisende, die Lebensmittel oder Pflanzenprodukte mit sich führen. In den vergangenen Jahren häuften sich Strafen und Anzeigen wegen Verstößen gegen die Einfuhrbestimmungen. Am Grenzübergang Izacic musste nun ein Reisender eine empfindliche Geldstrafe von rund 700 Euro bezahlen, weil er versuchte, 15 Kilogramm frischen Kohl ohne die erforderlichen Dokumente nach Kroatien einzuführen.

Nach Angaben der kroatischen Zollverwaltung gelten für die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenprodukten aus Nicht-EU-Ländern – wozu auch Bosnien und Herzegowina zählt – strenge phytosanitäre (pflanzenhygienische) Vorschriften der Europäischen Union. Diese Regelungen sehen vor, dass bestimmte Pflanzen- und Gemüsearten nur mit einem gültigen Pflanzengesundheitszeugnis nach Kroatien gebracht werden dürfen. Für manche Arten besteht sogar ein komplettes Einfuhrverbot. Bei Missachtung dieser Bestimmungen drohen nicht nur hohe Geldstrafen, sondern auch die Beschlagnahme der Waren.

EU-Vorschriften beachten

Obwohl Kohl auf den ersten Blick als harmloses Alltagslebensmittel erscheint, fällt er aus phytosanitärer Perspektive unter die streng regulierten Pflanzenprodukte aus Drittstaaten. In der Praxis wecken größere Mengen wie etwa „Kohl für die Wintervorräte“ bei den Zollbeamten häufig den Verdacht, dass die Einfuhr nicht ausschließlich dem Eigenverbrauch dient, sondern möglicherweise zum Weiterverkauf gedacht ist. Dies führt automatisch zu verschärften Kontrollen und einem erhöhten Risiko für Sanktionen.

Der aktuelle Fall verdeutlicht, wie Experten betonen, dass die geltenden Grenzvorschriften keine Ausnahmen für „kleine Mengen“ vorsehen.

Selbst die Einfuhr scheinbar harmloser Produkte wie Kohl kann demnach zu erheblichen finanziellen Konsequenzen führen.