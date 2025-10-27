Diese Balkan-Zollregeln kosten Urlauber tausende Euro

Hausgemachter Käse, Schnaps oder Zigaretten – bei der Einreise nach Kroatien aus Nicht-EU-Ländern lauern teure Fallstricke für unvorbereitete Reisende.

Zollbestimmungen

Wer aus Ländern wie Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro nach Kroatien einreist, sollte die geltenden Zollbestimmungen genau kennen. Die Vorschriften regeln klar, welche Waren in welchen Mengen im persönlichen Gepäck mitgeführt werden dürfen.

Besonders streng sind die Regeln bei Lebensmitteln tierischen Ursprungs. Hausgemachter Käse oder Speck aus Drittländern (Nicht-EU-Ländern) dürfen grundsätzlich nicht eingeführt werden. Auch Fleisch, Milch und Milchprodukte sind verboten – mit wenigen Ausnahmen. Erlaubt sind hingegen bis zu zwei Kilogramm pro Person an Honig, Eiern, Eierprodukten, Milchpulver oder Tierfutter für den persönlichen Gebrauch. Brot, Kuchen und Süßwaren können ohne Mengenbegrenzung mitgebracht werden.

Überschreiten die Waren die erlaubten Grenzen oder erfüllen sie nicht die Bedingungen, müssen sie an bestimmten Grenzübergängen wie Bajakovo, Stara Gradiska oder dem Flughafen Zagreb einer tierärztlichen Kontrolle unterzogen werden. Hierfür ist ein Veterinärzertifikat erforderlich. Nicht konforme Waren werden beschlagnahmt und vernichtet. Bei Nichtanmeldung drohen Geldstrafen.

Alkohol und Tabak

Für alkoholische Getränke gelten folgende Freigrenzen: 16 Liter Bier, vier Liter Wein, ein Liter hochprozentiger Alkohol über 22 Prozent sowie zwei Liter Getränke mit einem Alkoholgehalt bis zu 22 Prozent. Diese Mengen müssen für den Eigengebrauch bestimmt sein.

Bei Tabakwaren unterscheiden sich die Bestimmungen je nach Transportmittel. Im Luft- und Seeverkehr dürfen Reisende 200 Zigaretten einführen, im Straßen- und Schienenverkehr nur 40 Zigaretten. Deutlich weniger ist im Straßen- und Schienenverkehr erlaubt: nur 40 Zigaretten, 20 Zigarillos, 10 Zigarren oder 50 Gramm Rauchtabak. Für neuartige Tabakprodukte gelten eigene Grenzen: bis zu 50 Gramm erhitzte Tabakprodukte, 10 Milliliter E-Liquid oder 50 Gramm sonstige neue Tabakerzeugnisse. Reisende unter 17 Jahren dürfen keine Tabakwaren einführen.

Wertgrenzen

Auch der Gesamtwert der mitgeführten Waren ist begrenzt: 430 Euro im Luft- und Seeverkehr, 300 Euro im Straßen- oder Schienenverkehr und 150 Euro für Reisende unter 15 Jahren. Ein einzelner Gegenstand, der diese Wertgrenzen überschreitet, kann nicht aufgeteilt oder auf mehrere Personen verteilt werden. Waren mit kommerziellem Charakter unterliegen grundsätzlich der Zahlung von Zoll, Mehrwertsteuer und gegebenenfalls Verbrauchsteuern.

Medikamente für den persönlichen Gebrauch dürfen in einer Menge mitgeführt werden, die für maximal einen Monat Behandlung ausreicht. Eine entsprechende medizinische Dokumentation wie eine ärztliche Bescheinigung sollte vorgelegt werden können. Für Medikamente mit Drogeninhalt gelten strengere Regeln: Hier sind nur Mengen für fünf Tage erlaubt, bei Ersatztherapien oder Behandlungen in der Endphase einer Krankheit für bis zu 15 Tage.

Wer Bargeld in Höhe von 10.000 Euro oder mehr mit sich führt, muss dies dem Zoll melden. Das entsprechende Formular kann elektronisch oder direkt am Grenzübergang ausgefüllt werden.

Die genannten Bestimmungen gelten für die Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern, mit Ausnahme der Schweiz, Islands, Norwegens, San Marinos, Andorras und Liechtensteins.

Für diese Länder gelten die gleichen Regeln wie für den Warenverkehr innerhalb der EU. Für die Färöer-Inseln und Grönland gelten Sonderregelungen.