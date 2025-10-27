Drama im Kreisverkehr: 23-Jährige erfasst Seniorin auf Rad

Bei einem Verkehrsunfall in Hausmening (Bezirk Amstetten) erlitt eine 71-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen, als die Pensionistin in einem Kreisverkehr von einem Pkw erfasst wurde. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, musste die Verletzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Amstetten transportiert werden.

Unfallhergang

Der Unfall geschah gegen 8.25 Uhr, als die Seniorin aus dem Bezirk Amstetten mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr unterwegs war. Sie fuhr von der Theresienthalstraße kommend in Richtung Weißes Kreuz. Zeitgleich näherte sich eine 23-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus dem Bezirk Amstetten stammend, auf der Hauptstraße in Richtung Neufurth und Weißes Kreuz.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die junge Frau offenbar die von links kommende Radfahrerin. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch die 71-Jährige zu Sturz kam und laut Polizeiangaben schwere Verletzungen davontrug.

