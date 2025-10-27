Tödlicher Crash in Wien-Hietzing – Polizei sucht dringend Zeugen

Tödlicher Crash im Morgenverkehr: Ein 47-Jähriger verlor auf der Wientalstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Betonsockel.

Bei einem tragischen Verkehrsunfall kam am Montagmorgen ein 47-jähriger Autofahrer ums Leben. Der Mann verunglückte auf der Wientalstraße in Wien-Hietzing im Bereich der A1-Auffahrt, als sein Fahrzeug gegen einen Betonsockel prallte. Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Wien gegen 7 Uhr. Warum der Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die Untersuchungen übernommen.

Zeugenaufruf

Da bislang keine Augenzeugen des Unfallgeschehens gefunden werden konnten, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Stadtpolizeikommando Wien-Meidling zu melden.

Hinweise können unter 01/31310-45201 oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.