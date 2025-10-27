„KI wird sich gegen uns wenden“ – Baba Vanga sagte DAS für 2026 voraus

Außerirdisches Leben, Naturkatastrophen und rebellische KI – die Prophezeiungen der blinden Seherin Baba Vanga für 2026 zeichnen ein düsteres Zukunftsbild.

Die bulgarische Hellseherin Vangeliya Pandeva Gusterova, besser bekannt als Baba Vanga, erlangte weltweite Bekanntheit durch ihre zahlreichen Prophezeiungen. Die 1911 geborene und 1996 verstorbene blinde Seherin behauptete, seit ihrer Kindheit Vorahnungen über künftige Ereignisse zu haben. Ihr Ruf festigte sich durch eine Reihe von Vorhersagen, die später eintrafen – darunter der Zerfall der Sowjetunion, der Tod Stalins und die Terroranschläge vom 11. September. Auch die Tragödie um Prinzessin Diana, die Corona-Pandemie und die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl soll sie vorausgesehen haben.

Für das Jahr 2026 hat die bulgarische Prophetin mehrere beunruhigende Szenarien skizziert. Medien wie Sky History und das Portal Faktastisch berichten, dass Vanga eine Begegnung der Menschheit mit außerirdischem Leben vorhergesagt haben soll. Einige Publikationen verbinden diese Prophezeiung mit dem erst kürzlich entdeckten Himmelsobjekt 3I/ATLAS, während andere einen Zusammenhang mit den NASA-Plänen herstellen, in den kommenden Jahren Bodenproben vom Mars zur Erde zu transportieren und wissenschaftlich zu untersuchen.

Die Naturgewalten spielen in Vangas Zukunftsvisionen für 2026 ebenfalls eine zentrale Rolle. Laut verschiedenen Berichten sollen Vulkanausbrüche, Erdbeben und extreme Wetterphänomene etwa acht bis zehn Prozent der Erdoberfläche betreffen. Solche Naturkatastrophen tauchen regelmäßig in ihren Vorhersagen auf. Für das Jahr 2025 hatte sie angeblich verheerende Feuer prophezeit, die tausende Menschen in Mitleidenschaft ziehen würden – und tatsächlich wüteten zu Jahresbeginn schwere Brände an der US-amerikanischen Westküste.

KI-Bedrohungen

Ein weiteres Thema in Vangas Prophezeiungen für 2026 betrifft die Künstliche Intelligenz. Laut Faktastisch soll die Seherin vorausgesagt haben, dass KI nicht mehr nur als praktisches Hilfsmittel dienen, sondern zur Quelle ernsthafter Probleme werden wird. Die Technologie werde sogar die globale Politik beeinflussen. Sky History warnt in diesem Zusammenhang vor Arbeitsplatzverlusten und ethischen Herausforderungen.

Diese Bedenken spiegeln die Warnungen heutiger Experten wider. Der KI-Spezialist Jonas Andrulis äußerte 2023: „Das Interessante an KI ist, dass es keine Grenze nach oben gibt. Die Intelligenz wird nicht da aufhören, wo menschliche Kompetenz aufhört, sondern darüber hinausgehen können.“

Umstrittene Glaubwürdigkeit

Die Glaubwürdigkeit der Prophezeiungen bleibt allerdings umstritten. Während einige ihrer früheren Vorhersagen eingetroffen sind, haben sich andere nicht bewahrheitet. Zudem besteht Unsicherheit darüber, ob die Vanga zugeschriebenen Prognosen tatsächlich von ihr stammen, da ihre Aussagen nie schriftlich dokumentiert, sondern ausschließlich mündlich weitergegeben wurden.

Die Faszination für die mysteriöse Seherin und ihre düsteren Zukunftsvisionen bleibt dennoch ungebrochen.