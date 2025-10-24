LKW-Fahrer wollte Kollegen überholen: PKW-Lenker (22) stirbt

Tödliches Drama auf der A12: Ein junger Italiener kracht nachts bei Kufstein in zwei Lastwagen. Für den 22-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Italien kam bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A12) in Langkampfen bei Kufstein ums Leben. Der junge Mann kollidierte in der Nacht auf Freitag mit zwei Lastkraftwagen. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung verstarb er kurze Zeit später im Bezirkskrankenhaus Kufstein.

Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 22 Uhr in Langkampfen in Fahrtrichtung Deutschland. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer indischer Herkunft wollte gerade mit seinem Sattelzug vom Autobahnparkplatz auf die Fahrbahn einfahren. Direkt hinter ihm befand sich ein 31-jähriger Lastwagenfahrer aus Belarus, der im Begriff war, seinen Kollegen zu überholen.

Unfallhergang

Zeitgleich näherte sich der 22-jährige Italiener mit seinem Personenwagen auf dem zweiten Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte er zunächst gegen den Sattelzug des belarussischen Fahrers und anschließend gegen das Fahrzeug des Inders. Der stark beschädigte Pkw kam schließlich auf dem ersten Fahrstreifen zum Stehen.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten den eingeklemmten Fahrer mit schwerem Gerät aus dem Wrack schneiden. Notarzt und Rettungsdienst begannen bereits während der Bergungsarbeiten mit der Versorgung des Schwerverletzten. Der 21-jährige Beifahrer, ebenfalls italienischer Staatsbürger, konnte sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

Die beiden Lkw-Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Verkehrsbehinderungen

Die Inntalautobahn musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten etwa 30 Minuten lang vollständig gesperrt werden.

Danach konnte der Verkehr auf dem zweiten Fahrstreifen wieder fließen.