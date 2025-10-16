Horror-Crash: Junger Mann kracht mit 210 km/h in LKW – tot

Mit 210 km/h krachte ein 29-Jähriger unter einen Lkw – der Fahrer hörte nur einen Knall. Für den jungen Mann aus Bruck-Mürzzuschlag kam jede Hilfe zu spät.

In der Nacht auf Donnerstag kam ein 29-jähriger Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der S6 nahe Bruck an der Mur ums Leben. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, prallte der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Fahrzeug auf das Heck eines Lastkraftwagens. Besonders erschreckend: Die Tachonadel des Unfallwagens blieb bei 210 km/h stehen. Das Auto krachte fast ungebremst unter den Sattelschlepper und verkeilte sich dort.

Dramatische Bergung

Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr auf der Brucker Schnellstraße. Ein 57-jähriger slowenischer Lkw-Fahrer war in Richtung Sankt Michael in Obersteiermark unterwegs, als er kurz vor dem Brucker Tunnel einen lauten Knall vernahm. Der Berufskraftfahrer vermutete zunächst einen Reifenschaden und hielt sein Fahrzeug an.

Bei der Nachschau entdeckte er den Pkw, der sich unter den Sattelanhänger geschoben hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr benötigten etwa 45 Minuten, um den verunglückten 29-Jährigen aus dem völlig zerstörten Wrack zu bergen.