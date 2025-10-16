Jetzt neu: So kannst du bei PENNY per App bestellen!

Vom Großstadtphänomen zum regionalen Service: foodora und PENNY bringen ihre Schnelllieferung nun auch in vier weitere österreichische Städte – mit sozialem Engagement im Gepäck.

Die Zusammenarbeit zwischen foodora und PENNY in Österreich geht in die nächste Phase. Ab 1. Oktober erweitert sich das Liefergebiet auf vier weitere Städte: Eisenstadt, Tulln, Baden bei Wien und Wiener Neustadt. Kunden können dort künftig das PENNY-Sortiment direkt über die foodora-App ordern. Die seit Mai 2024 bestehende Partnerschaft verzeichnet bereits über 250.000 Bestellungen landesweit. Die Expansion wird mit Zuwendungen an lokale Einrichtungen des Österreichischen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr begleitet.

„Quick Commerce (Schnelllieferung) ist nicht nur ein urbanes Phänomen“, erklärt Alexander Gaied, Geschäftsführer von foodora Österreich. „Die Nachfrage nach schnellen Lieferdiensten wächst auch in regionalen Zentren stetig.“ Besonders erfreulich sei für ihn die Verknüpfung des wirtschaftlichen Wachstums mit sozialen Initiativen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den neuen Lieferregionen fördern. Die Expansionspläne sehen zudem vor, im November auch Wels ins Liefergebiet aufzunehmen.

Soziales Engagement

Zur Einführung des Services in den neuen Standorten haben PENNY und foodora eine besondere Aktion mit dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr konzipiert. Pro Standort fließen 200 Euro als Spende für Teamfeiern der Hilfsorganisationen. Diese Maßnahme soll nicht nur die Bekanntheit des neuen Angebots steigern, sondern auch einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Niko Karras, Geschäftsführer von PENNY Österreich, unterstreicht die Bedeutung dieser Strategie: „Uns ist wichtig, dass unsere Expansion nicht nur digital, sondern auch vor Ort wahrnehmbar wird.“

Digitale Nahversorgung

Der Quick-Commerce-Sektor, der die Zustellung von Lebensmitteln und Haushaltsartikeln innerhalb von etwa 30 Minuten ermöglicht, entwickelt sich zu einem zentralen Element der zeitgemäßen Nahversorgung. Derzeit deckt foodora bereits rund sechs Prozent der österreichischen Landesfläche ab. Die fortschreitende Expansion und die vertiefte Kooperation mit PENNY zielen auf ein Versorgungsmodell ab, das digitale Innovation mit lokaler Verankerung verbindet und den Alltag der Konsumenten österreichweit vereinfachen soll.