Erneuter Terror-Anschlag in Europa: Angreifer mit zwei Klingen in Paris gestoppt (VIDEO)

Paris, hellichter Tag: Ein Messerangriff auf drei Frauen sorgt für Entsetzen – ein zufällig anwesender Polizist verhindert Schlimmeres.

In Paris hat ein Mann am heutigen Tag drei Frauen mit einem Messer angegriffen und dabei zum Teil schwere Verletzungen verursacht. Wie Innenminister Laurent Nunez mitteilte, befinden sich zwei der Betroffenen in einem ernsten Zustand, ohne jedoch in akuter Lebensgefahr zu schweben.

Der Angriff ereignete sich den Angaben der Polizei zufolge gegen 11.30 Uhr an der Porte de Clichy im Nordwesten der Stadt. Festgenommen werden konnte der Täter durch einen Polizisten, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Dienst befand und sich zufällig in der Nähe aufhielt.

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Opfer und Täter

Den Opfern zufolge handelt es sich um Frauen im Alter von 19, 24 und 36 Jahren. Eine der Verletzten erlitt Stichverletzungen im Bauchbereich, eine weitere im Rücken.

Bei der Festnahme wurden dem Mann zwei Stichwaffen abgenommen; er habe dabei zusammenhangslose Aussagen gemacht.



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Innenminister Nunez appellierte ausdrücklich daran, zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Spekulationen über mögliche Motive oder Hintergründe der Tat anzustellen.