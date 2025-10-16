Tausende Demonstranten blockieren Ring – Diese Strecken meiden

Tausende Demonstranten legen am Samstag Wiens Verkehr lahm. Die Friedenskundgebung zieht vom Broda-Platz bis zum Ring – Autofahrer brauchen Alternativen.

Laut ÖAMTC-Experte Harald Lasser müssen sich Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag, 18. Oktober, auf erhebliche Einschränkungen im Wiener Stadtgebiet einstellen. Grund dafür ist die Demonstration „Für Frieden und Neutralität“, die eine Sperre der Ringstraße ab der Operngasse beziehungsweise dem Schwarzenbergplatz nach sich ziehen wird.

Die Veranstaltung beginnt gegen 13:30 Uhr am Christian-Broda-Platz in Wien-Favoriten. Von dort aus bewegen sich mehrere tausend Teilnehmer über die Mariahilfer Straße und Babenbergerstraße zum Ring und weiter bis zum Sigmund-Freud-Park.

Betroffene Strecken

Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen auf verschiedenen Streckenabschnitten rechnen. Betroffen sind neben der Ringstraße auch die Bereiche rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, die Zweierlinie in beiden Fahrtrichtungen sowie die Linke Wienzeile und die Währinger Straße. Zusätzlich werden sämtliche Zufahrtsstraßen in die Innenstadt von Verzögerungen betroffen sein.

Ausweichempfehlungen

Der ÖAMTC empfiehlt in seinen Mobilitätsinformationen, auf die U-Bahn umzusteigen oder großräumig über den Gürtel auszuweichen, um den Behinderungen zu entgehen.

