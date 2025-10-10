Ring-Blockade: Klima-Aktivisten legen heute Wien-Zentrum lahm

Klimaprotest legt Wiens Zentrum lahm: Ab 15.30 Uhr ziehen Demonstranten von Wien Mitte über den Ring zum Maria-Theresien-Platz – mit massiven Folgen für den Verkehr.

Autofahrer müssen sich am Freitagnachmittag in Wien-Innere Stadt auf erhebliche Verzögerungen einstellen. Ab etwa 15.30 Uhr sorgt ein Demonstrationszug für Klimaschutz für umfangreiche Verkehrseinschränkungen im Zentrum. Die Teilnehmer versammeln sich zunächst bei Wien Mitte/Marxerbrücke, bevor sie über die vordere Zollamtsstraße und den Oskar-Kokoschka-Platz entgegen der Fahrtrichtung auf den Ring ziehen.

Der Protestmarsch für ein verbessertes Klimaschutzgesetz macht zudem Halt beim Landwirtschaftsministerium am Stubenring für eine Zwischenkundgebung. Anschließend bewegt sich der Demonstrationszug weiter über den Ring bis zum Maria-Theresien-Platz, wo die Veranstaltung gegen 17 Uhr ihren Abschluss finden soll.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Der ÖAMTC warnt, dass während des gesamten Zeitraums sowohl die vordere Zollamtsstraße als auch Teile des Rings nicht befahrbar sein werden. Verkehrsteilnehmer müssen besonders auf der Zweierlinie, in der Umgebung des Schwarzenberg- und Karlsplatzes, auf der Schüttelstraße sowie der Unteren und Oberen Donaustraße mit Behinderungen rechnen.

Auch auf den Prater- und Aspernbrücken drohen Staus. Verkehrsexperten empfehlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren oder – falls möglich – auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen.

Idealerweise sollten Wiener ihr Auto am Freitagabend ganz stehen lassen.