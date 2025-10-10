In Liebe vereint: Wiener versammeln sich am Sonntag, um Halid Bešlić zu ehren

Die Musiklegende Halid Bešlić ist verstorben – und die Trauer um ihn reicht weit über die Grenzen Balkans hinaus. Enis Bešlagić, unser beliebter Schauspieler, startete einen weltweiten Aufruf: Menschen sollen sich am Sonntag um 17 Uhr versammeln, um gemeinsam Halids Lieder zu singen und seine Menschlichkeit zu feiern.

Und natürlich darf Wien nicht fehlen: Auf dem Maria-Theresien-Platz im 1. Wiener Bezirk wird es eine offizielle Versammlung geben, organisiert von Selma Covic und Edin Delalic. Beide rufen dazu auf, Herzen und Stimmen zu vereinen und gemeinsam ein Zeichen der Liebe und Dankbarkeit zu setzen. Die Versammlung hätte am Heldenplatz stattfinden sollen, doch die Location wurde geändert. Jetzt findet sie am Maria-Theresien-Platz statt.

(FOTO: Instagram/@beslagicenis_jedini_pravi

Plakate und Botschaften erwünscht

Zu Beginn wird es eine kurze Rede auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Deutsch geben, gefolgt von einer Schweigeminute. Anschließend wird auf einer Bühne mit Live-Band rund ein bis zwei Stunden lang gemeinsam gesungen – die schönsten und bekanntesten Lieder von Halid Bešlić. Auch Plakate und Botschaften zu Ehren des Verstorbenen sind ausdrücklich erwünscht.

Selma Covic, Organisatorin und eine enge Freundin der Musiklegende, fühlt sich geehrt, den Aufruf in Wien umzusetzen: „Halid hat Menschen auf der ganzen Welt verbunden. Schon wenn ich nur über ihn spreche, bekomme ich Gänsehaut. Sein letzter Wunsch hat sich erfüllt – die Menschen erinnern sich an ihn als guten Menschen, nicht nur als Sänger. Er war unser Halid. Eine solche Trauer hat es zuletzt gegeben, als Präsident Josip Broz Tito verstorben ist.“

HARD FACTS

Wann? Sonntag, 12.Oktober 2025

Wo? Maria-Theresien-Platz, 1. Bezirk

„Lasst uns gemeinsam singen und zeigen, wie sehr Halid unser Leben berührt hat“, so die Initiatoren. Die Veranstaltung ist offen für alle, die Halid Bešlić ehren und die Kraft seiner Musik teilen möchten.