Verkehrschaos droht: A23 zwischen Prater und Handelskai massiv eingeschränkt

Die ASFINAG setzt die Generalsanierung der Prater Hochstraße fort und führt am kommenden Wochenende umfangreiche Bauarbeiten durch. Verkehrsteilnehmer müssen von Freitag (3. Oktober, 22 Uhr) bis Montag (6. Oktober, 5 Uhr früh) mit erheblichen Behinderungen auf der A23 rechnen.

Der betroffene Abschnitt erstreckt sich vom Knoten Wien-Prater bis zur Anschlussstelle Wien-Handelskai in Fahrtrichtung Wien-Kaisermühlen. Die Straßenbetreiber stellen sicher, dass mindestens ein Fahrstreifen in nördlicher Richtung durchgehend befahrbar bleibt, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Dennoch sind Staubildungen und Verzögerungen zu erwarten, besonders während der verkehrsreichen Stunden am Wochenende.

⇢ Hanke kündigt Mega-Projekt an: Lobau-Tunnel wird gebaut



Gesperrte Strecken

Im Zuge der Bauarbeiten wird die Auffahrtsmöglichkeit vom Wien-Handelskai auf die A23 in Richtung Norden vollständig gesperrt. Gleiches gilt für die Abfahrt von der A23 zum Wien-Handelskai. Auch die Bypassrampe am Knoten Wien-Prater in nördlicher Richtung ist für den Verkehr nicht passierbar.

Autofahrer mit Ziel Wiener Innenstadt können jedoch aufatmen: Die Abfahrt vom Knoten Wien-Prater stadteinwärts bleibt geöffnet, wodurch die Zufahrt ins Zentrum weiterhin gewährleistet ist.

Fahrspursperrungen

Die Verkehrseinschränkungen betreffen nicht nur die Auf- und Abfahrtsrampen, sondern auch Teile der Hauptfahrbahn der Tangente selbst. Zwischen der Anschlussstelle Wien-Handelskai und dem Knoten Wien-Prater werden einzelne Fahrspuren temporär gesperrt. Diese Maßnahmen gelten ebenfalls für den gesamten Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen.