Hanke kündigt Mega-Projekt an: Lobau-Tunnel wird gebaut

Nach 17 Jahren Prüfung und jahrzehntelanger Kontroverse fällt die Entscheidung: Der umstrittene Lobautunnel kommt. Das Milliardenprojekt verspricht Verkehrsentlastung und wirtschaftliche Impulse.

Nach fast 17 Jahren intensiver Prüfung erhält das umstrittenste Verkehrsprojekt Österreichs nun endlich grünes Licht. Am Donnerstag verkündeten Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) und ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl die Entscheidung für den Lückenschluss des Regionenrings im Norden Wiens samt Lobautunnel. Die S1 Wiener Außenring Schnellstraße gilt als das gründlichst evaluierte Verkehrsprojekt des Landes – mit über 20 untersuchten Trassenvarianten und zahlreichen Expertengutachten.

Der Lobautunnel zählt zu den kontroversesten Infrastrukturvorhaben der österreichischen Geschichte. Seit 1993 wird das Projekt diskutiert, 2002 erfolgte die Aufnahme der S1 ins Bundesstraßengesetz. In den Folgejahren durchlief das Vorhaben mehrere Planungsänderungen und Verzögerungen. Die damalige grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler stützte ihre Entscheidungen unter anderem auf ein von der „Krone“ publik gemachtes Gutachten, das mit 460.000 Euro zu Buche schlug.

Erst kürzlich hatte SPÖ-Verkehrsminister Hanke in der „Krone“ eine baldige Entscheidung zum Lobautunnel angekündigt. Nun präsentierte er gemeinsam mit ASFINAG-Vorstand Hufnagl die konkreten Pläne für die S1 Wiener Außenring Schnellstraße. Die geplante Trasse vom Knoten Süßenbrunn über Raasdorf bis zum Knoten Schwechat mit Tunnellösung sei nach Ansicht der Verantwortlichen die optimale Antwort auf die Anforderungen der Region als Lebens- und Wirtschaftsraum. Die Metropolregion Wien-Niederösterreich mit ihren nahezu vier Millionen Einwohnern benötige besonders mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur.

Wirtschaftliche Bedeutung

Hanke und Hufnagl argumentieren, die S1 werde als Entlastung für die überlasteten Verkehrsadern fungieren – vergleichbar mit einem Bypass am menschlichen Herzen für die stark frequentierten Strecken Südosttangente A23, A4, A2, A1 und S2. Das Projekt sei jedoch weit mehr als eine reine Infrastrukturmaßnahme, sondern bringe auch erhebliche Impulse für Arbeitsmarkt und regionale Wirtschaft. Studien von WIFO und ECO Austria prognostizieren durch den Lückenschluss im Regionenring die Sicherung von bis zu 25.000 Arbeitsplätzen. Langfristig soll das Projekt eine Wertschöpfung von vier Milliarden Euro für den Wirtschaftsstandort Österreich generieren. Minister Hanke betont: „Es braucht eine ideologiebefreite und faktenbasierte Lösung für diese Herausforderung statt Blockadepolitik.“

Die Wiener Südosttangente (A23) wird täglich von fast 200.000 Fahrzeugen befahren. Jährlich durchqueren rund 900.000 Transit-Lkw Wien und belasten das bestehende Straßennetz massiv. Damit ist die A23 die meistbefahrene Straße des Landes. An durchschnittlichen Werktagen verzeichnet die ASFINAG etwa 5,5 Staustunden, die sowohl Privatpersonen als auch die Wirtschaft beeinträchtigen. Die dadurch entstehenden volkswirtschaftlichen Staukosten auf der A23 werden aktuell auf jährlich rund 500 Millionen Euro beziffert. Dies unterstreiche den dringenden Handlungsbedarf. Die neue Anbindung schaffe zudem die Voraussetzungen für mehr als 27.000 neue Wohnungen beziehungsweise Wohnraum für 55.000 Menschen in Wien-Donaustadt sowie eine verbesserte Erreichbarkeit für Unternehmen.

Bauabschnitte

Das Gesamtprojekt gliedert sich in zwei Bauabschnitte. Mit der ersten Etappe soll bereits im kommenden Jahr begonnen werden. Die zweite Etappe, die den umstrittenen Lobau-Tunnel umfasst, kann laut Ministerium frühestens 2030 starten, da hier noch Verfahren anhängig sind. Etappe 1 verbindet Groß-Enzersdorf mit Süßenbrunn auf einer Strecke von 10,8 Kilometern. Dieser Abschnitt umfasst neun Brücken, fünf Grünbrücken und zwei große Knotenpunkte und schließt das größte Wiener Stadtentwicklungsgebiet, die Seestadt Aspern, über die sogenannte S1-Spange an das hochrangige Straßennetz an. Die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr 2026, werden mit rund 500 Millionen Euro veranschlagt und sollen etwa sechs Jahre dauern. Dieser Abschnitt ist bereits für sich verkehrswirksam und entlastet rund 100.000 Menschen in den Wiener Stadtteilen Wien-Essling, Wien-Aspern und Wien-Breitenlee sowie in den Ortschaften Raasdorf und Groß-Enzersdorf. Für diesen ersten „Verwirklichungsabschnitt“ liegen bereits alle erforderlichen rechtskräftigen Bescheide vor.

Etappe 2 verbindet Schwechat mit Groß-Enzersdorf durch den Donau-Lobau Tunnel. Der 8,3 Kilometer lange Straßenabschnitt umfasst einen Tunnel in geschlossener Bauweise. Mit zwei Röhren (je zwei Fahrspuren) und modernster Sicherheitstechnik wird der Transitverkehr unter der Donau und unter der Lobau geführt. Der Nationalpark Donau-Auen bleibt dabei vollständig unberührt. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Baustart im Jahr 2030 und Kosten von 2,2 Milliarden Euro aus, die Bauzeit wird auf etwa zehn Jahre geschätzt. Bei dieser Etappe (Verwirklichungsabschnitt 2) sind noch Verfahren anhängig, deren Abschluss abgewartet werden muss.

Die gesamten geplanten Baukosten für beide Etappen belaufen sich auf rund 2,7 Milliarden Euro und werden vollständig durch die ASFINAG finanziert. Aufgrund des selbständigen Finanzierungsmodells des Straßenbetreibers zahlt niemand für das Projekt, der selbst keine hochrangige Straßeninfrastruktur nutzt.

Kontroverse um Umweltauswirkungen

Die Entscheidung für den Lobautunnel stößt weiterhin auf heftigen Widerstand von Umweltexperten. Das Umweltbundesamt bewertet den Tunnel als umweltschädlichste und kostspieligste Variante zur Verkehrserleichterung und rät dringend von der Umsetzung ab. Die Behörde warnt vor erheblichen Beeinträchtigungen des Nationalparks Donau-Auen trotz der Beteuerungen der Projektverantwortlichen.

Im September 2025 beschloss der Nationalrat zudem, dass alle noch nicht genehmigten ASFINAG-Neubauprojekte, einschließlich des Lobautunnels, einer erweiterten Prüfung hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und volkswirtschaftlicher Impulse unterzogen werden müssen. Ein parlamentarischer Antrag auf vollständige Streichung des Projekts aus dem Bundesstraßengesetz blieb jedoch in der Minderheit.

In den vergangenen Tagen kündigten Projektgegner bereits neue Protestaktionen an. „Wir stehen für alle möglichen Formen des Protests bereit und behalten uns auch vor, wieder Flächen zu besetzen“, warnt Jutta Matysek, Vorsitzende der Bürgerinitiative „Rettet die Lobau“, in der „Krone“.

Auch mit erheblichem Widerstand der Grünen, insbesondere von Lena Schilling, die durch ihren Protest gegen das Projekt Bekanntheit erlangte, ist zu rechnen.