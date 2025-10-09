Schon morgen Klima-Großstreik am Ring: Experten warnen vor Verkehrschaos

**Tausende Klimaaktivisten legen am Freitag die Wiener Innenstadt lahm. Verkehrsexperten warnen vor massiven Staus und empfehlen Ausweichrouten.**

Am Freitagnachmittag droht Wien-Innere Stadt ein erheblicher Verkehrsengpass. Der ÖAMTC warnt in einer aktuellen Mitteilung vor der für Freitag (10.10.) angekündigten Demonstration „Großstreik für ein besseres Klimaschutzgesetz“. Die Verkehrsexperten rechnen aufgrund ihrer Erfahrungswerte mit deutlichen Beeinträchtigungen und Staubildungen im Zentrum Wiens. Die Veranstalter erwarten mehrere tausend Teilnehmer.

Ab etwa 15:30 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer mit temporären Sperrungen auf dem Ring und dem Franz-Josefs-Kai rechnen. Die Demonstranten werden voraussichtlich entgegen der regulären Fahrtrichtung über Ring, Kai und wieder zurück zum Ring in Richtung Votivkirche ziehen, wobei kurzfristige Routenänderungen nicht ausgeschlossen werden können.

Kritische Verkehrspunkte

Besonders problematisch dürften laut ÖAMTC die Verkehrssituationen auf der Roßauer Lände, der Unteren und Oberen Donaustraße sowie der Franzens- und Aspernbrückenstraße werden. Auch die Praterstraße, die Umgebung des Schwarzenbergplatzes und die nicht gesperrten Ringabschnitte werden voraussichtlich stark belastet sein.

Die Verkehrsexperten raten daher zu weiträumigen Ausweichrouten über den Gürtel oder zur Nutzung des U-Bahn-Netzes, um die zu erwartenden Verzögerungen zu umgehen.