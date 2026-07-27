WM-Finale gepfiffen – Jetzt hört Sloweniens Schiri Slavko Vincic auf

Großes Finale, große Auszeichnung – und ein Leben abseits des Platzes, das für Schlagzeilen sorgte.

Slavko Vincic hat den Pfeifenhalter endgültig an den Nagel gehängt. Der slowenische Fußballverband bestätigte das Karriereende des erfahrenen Unparteiischen, der sich mit einem der prestigeträchtigsten Auftritte verabschiedete, die ein Schiedsrichter überhaupt erleben kann: dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien, das mit 1:0 endete. Das Endspiel fand am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion statt – Vincic war damit der erste Schiedsrichter aus Slowenien, der ein WM-Finale leitete.

Damit krönte Vincic eine Laufbahn auf allerhöchstem Niveau – zuvor hatte er bereits das Europa-League-Finale 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sowie das Champions-League-Endspiel 2024 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid geleitet. Bei der Weltmeisterschaft selbst war er in zwei Gruppenphasenspielen sowie im Achtelfinale zwischen Mexiko und Ecuador im Einsatz, ehe er im Finale seine stärkste Leistung des Turniers abrief.

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Vincics Doppelleben

Abseits des Platzes schrieb Vincic während der WM eine ganz andere Geschichte. Im Netz wurde der Slowene kurzerhand zum „Sexsymbol“ ausgerufen – ein Phänomen, das in der Schiedsrichterwelt seinesgleichen sucht.

In seiner Heimat ist jedoch auch ein dunkleres Kapitel seiner Biografie präsent: die sogenannte Tijana-Ajfon-Affäre aus dem Jahr 2020. Bei einer Polizeirazzia in Bijeljina wurden mehrere Dutzend Personen festgenommen, darunter die serbische Starlette Tijana Ajfon, der Anstiftung zur Prostitution vorgeworfen wurde. Beschlagnahmt wurden neben Kokain auch Pistolen, Schutzwesten und mehr als 10.000 Euro. Vincic wurde damals als Zeuge vernommen und nach seiner Aussage, die festgenommenen Personen nicht zu kennen, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Höchste Auszeichnung

Ungeachtet dieser Kontroversen erfuhr Vincic kurz nach seinem Karriereende eine bedeutende internationale Auszeichnung: La Gazzetta dello Sport kürte ihn mit dem siebten „Giulio-Campanati“-Preis zum besten Schiedsrichter der Weltmeisterschaft 2026. Die Trophäe, benannt nach dem geschätzten ehemaligen italienischen Unparteiischen Giulio Campanati, wird von einer hochkarätig besetzten Jury aus Verbandsfunktionären, früheren internationalen Schiedsrichtern und Sportjournalisten vergeben.

Zu den bisherigen Preisträgern zählen klangvolle Namen wie Nicola Rizzoli, Néstor Pitana, Björn Kuipers, Daniele Orsato und François Letexier.