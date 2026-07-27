Wo sind ihre Besitzer? 219 Katzen in Wien als Fundtiere gemeldet

Hunderte Katzen, ein Zuhause irgendwo in Wien – und kaum jemand sucht sie. Die Zahlen des Veterinäramts sind alarmierend.

Seit dem 1. Juni wurden beim Wiener Veterinäramt insgesamt 219 Katzen als Fundtiere gemeldet. Tiere, die nicht abgeholt werden, verbringen zunächst 30 Tage im TierQuarTier, dem städtischen Tierheim Wien. Läuft diese Frist ab, ohne dass sich jemand meldet, werden die Tiere zur Vermittlung freigegeben.

Von allen gemeldeten Katzen konnten bislang lediglich 85 wieder an ihre Halterinnen und Halter übergeben werden. Das Veterinäramt richtet daher einen dringenden Aufruf an alle, die eine Katze vermissen: Das Fundservice für Haustiere sollte so früh wie möglich in Anspruch genommen werden.

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Dringender Appell

„Unsere Erfahrung zeigt, dass sehr viele Katzen, die in Wien gefunden werden, gesund, gepflegt und gut genährt sind. Es spricht also vieles dafür, dass diese Katzen ein Zuhause hatten, bevor sie als Fundtiere im TierQuarTier gelandet sind“, erklärt Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramtes. Gerade in den Sommermonaten werden zudem immer wieder Katzen mit Verletzungen im TierQuarTier aufgenommen, die typisch für einen Fenster- oder Balkonsturz sind.

„Bestimmte Verletzungsmuster deuten darauf hin, dass die Katzen nach einem Sturz nicht mehr nach Hause gefunden haben. Umso erstaunlicher ist es, dass nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Katzen wieder abgeholt wird. Deshalb möchten wir alle Tierhalter*innen eindringlich dazu aufrufen, bereits beim geringsten Verdacht auf ein entlaufenes Tier online beim Fundservice für Haustiere nachzusehen und sich bei der Fundtierhotline unter 01 40000 8060 oder dem TierQuarTier zu melden“, so Jily.

Chip & Registrierung

Wer seine Katze rasch wiederfinden möchte, hat mit einem Mikrochip die besten Voraussetzungen dafür – vorausgesetzt, die Chipnummer ist in einer aktuellen Datenbank hinterlegt. Sind die gespeicherten Kontaktdaten veraltet oder fehlt die Registrierung gänzlich, ist eine direkte Benachrichtigung der Besitzerinnen und Besitzer häufig nicht möglich. Das Veterinäramt empfiehlt deshalb, alle Katzen chippen und registrieren zu lassen sowie die hinterlegten Daten regelmäßig auf ihre Aktualität zu prüfen.

Auch Katzen, die ausschließlich in der Wohnung leben, sollten entsprechend gekennzeichnet sein. Denn ein kurz geöffnetes Fenster, eine nicht gesicherte Balkontür oder ein unvorhergesehener Schrecken können bereits genügen, damit ein Tier das Weite sucht. Alle in Wien aufgefundenen Tiere werden täglich aktualisiert auf der Fundtierwebseite der Stadt Wien veröffentlicht.

Ergänzend dazu stellt das TierQuarTier Fundtiere regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen vor.