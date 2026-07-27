Jetzt ist es fix! Porsche streicht tausende Jobs – und verspricht trotzdem Sicherheit

Porsche baut Tausende Stellen ab – und sichert gleichzeitig die verbleibende Beschäftigung bis 2035. Ein Kompromiss mit weitreichenden Folgen.

Porsche hat sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf den Abbau von weiteren 5.000 Arbeitsplätzen in der Region Stuttgart verständigt. Die Stellen sollen bis 2035 vor allem im Stammwerk Stuttgart-Zuffenhausen und im Entwicklungszentrum Weissach sozialverträglich wegfallen. Parallel dazu wird die Standort- und Beschäftigungssicherung bis Ende 2035 verlängert. Betriebsbedingte Kündigungen sind während dieses Zeitraums ausgeschlossen.

Die nun beschlossenen 5.000 Stellen kommen zu einem bereits im Februar 2025 vereinbarten ersten Sparpaket hinzu. Dieses sieht bis 2029 den sozialverträglichen Abbau von rund 1.900 Arbeitsplätzen in der Region Stuttgart vor. Zusätzlich liefen die Verträge von etwa 2.000 befristet Beschäftigten aus beziehungsweise wurden nicht verlängert.

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Allein diese Maßnahmen betreffen damit rund 8.900 Arbeitsplätze in der Region Stuttgart. Hinzu kommen rund 500 Stellen bei drei Tochtergesellschaften sowie weitere Einschnitte am Standort Leipzig. Konzernweit liegt der bereits angekündigte Personalabbau somit bei mehr als 9.000 Arbeitsplätzen – das entspricht mehr als einem Fünftel der zuletzt knapp 41.800 Beschäftigten weltweit.