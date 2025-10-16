Diese Automarke kündigt ein neues Konzeptauto an!

Geländegängig, elektrisch und mit Schlafplatz – Mitsubishi überrascht mit einem ungewöhnlichen Konzeptfahrzeug, das Camping und Offroad-Abenteuer neu definiert.

Elektrischer Offroad-Camper

Im Vorfeld der Ende des Monats stattfindenden Mobilitätsmesse in Tokyo hat der japanische Autobauer Mitsubishi einen ungewöhnlichen Elektro-Crossover angekündigt. Das neue Konzeptfahrzeug vereint robuste Geländetauglichkeit mit einem überraschenden Innenraumkonzept, das auf Entspannung und Übernachtungsmöglichkeiten ausgerichtet ist. Wie das Portal „AutoBlog“ berichtet, wirkt der noch namenlose Prototyp deutlich größer als das im Vorjahr vorgestellte D:X-Konzept und könnte bereits einen Ausblick auf einen künftigen Serien-SUV der Marke geben.

Markantes Design

Das markante Heckdesign des Fahrzeugs fällt durch einen durchgehenden LED-Lichtstreifen auf, während eine klassische Heckscheibe fehlt. Die Geländeambitionen des Elektro-Crossovers unterstreichen kräftige Reifen, muskulös ausgeformte Kotflügel sowie die typischen dunklen Kunststoffverkleidungen im Offroad-Stil.

Luxuriöser Innenraum

Im Innenraum setzt Mitsubishi auf maximalen Komfort: Unter einem mit Ambientebeleuchtung ausgestatteten Dach befindet sich eine großzügige Liegefläche. Der Hersteller beschreibt sein Konzept als „geräumiges Interieur, das eine luxuriöse Umgebung zum Schlafen im Auto bietet und jeden Zielort in einen Zufluchtsort verwandelt“.

Darüber hinaus verspricht das Fahrzeug verschiedene Personalisierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Lebensstile, was auf ein deutlich flexibleres Kabinenkonzept als bei herkömmlichen SUVs hindeutet.