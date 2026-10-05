Ausraster gegen Djokovic: Medvedev trifft Zuschauer – sofort disqualifiziert

Ein unkontrollierter Moment, ein getroffener Zuschauer – und Daniil Medvedevs Turnier in Peking endet abrupt.

Beim ATP-Turnier in Peking kam es im Halbfinale zu einem Eklat: Daniil Medvedev wurde disqualifiziert, nachdem er einen Zuschauer mit einem Ball am Gesicht getroffen hatte.

Es hätte ein reguläres Halbfinale werden sollen – doch beim Turnier in Peking überschlugen sich die Ereignisse. Der 30-jährige Russe Daniil Medvedev stand Novak Djokovic gegenüber, als die Partie beim Stand von 5:7, 3:5 und 15:15 eine dramatische Wendung nahm. Medvedev verlor einen Punkt beim Aufschlagspiel seines Gegners, schlug aus Frustration den Ball weg – und traf damit einen Zuschauer in der ersten Reihe mitten ins Gesicht.

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Der Mann hielt sich sichtlich benommen das rechte Auge. Schiedsrichter Mohamed Lahyani ließ nach einem kurzen Gespräch keine Gnade walten und schloss Medvedev umgehend vom Turnier aus.

Djokovics Reaktion

Der Vorfall ereignete sich in einem entscheidenden Moment: Djokovic stand kurz vor dem Matchgewinn, als Medvedev die Kontrolle verlor. Doch nicht nur dieser Ausraster fiel auf – bereits zuvor im Match hatte der Russe Schmerzen vorgetäuscht, offenbar in dem Versuch, seinen Gegner aus dem Rhythmus zu bringen.

Djokovic hingegen reagierte mit bemerkenswerter Fassung auf die Situation. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, vom Platz gestellt zu werden – bei den US Open 2020 in New York traf ihn dasselbe Schicksal unter ähnlichen Umständen. „Ich bin ein bisschen geschockt. Es tut mir leid für die Person. Ich hoffe, sie ist nicht verletzt. Es tut mir auch für Daniil leid, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, für so etwas disqualifiziert zu werden.“

Finale gegen de Minaur

Für Djokovic bedeutet das Weiterkommen den Einzug in sein achtes Finale bei den China Open – in seinem 33. Spiel ohne Niederlage. Im Endspiel wartet der Australier Alex de Minaur, der seinerseits von der Aufgabe seines Halbfinalgegners Hubert Hurkacz profitierte.