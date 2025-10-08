Termin und Ort stehen fest: Hier wird Halid Bešlić beerdigt!

Die Balkanhalbinsel trauert um einen ihrer größten Stars: Halid Beslic, der nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seiner Menschlichkeit berührte.

Bosnische Musiklegende

Halid Beslic, einer der bekanntesten Sänger des Balkans, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Die Trauerfeier für den beliebten Musiker findet am Montag, dem 13. Oktober in Sarajevo statt. Um 11 Uhr beginnen die Gedenkfeierlichkeiten im Nationaltheater der bosnischen Hauptstadt, die Beisetzung erfolgt um 15 Uhr auf dem Stadtfriedhof Bare.

Der Künstler hinterlässt seine Ehefrau Sejda und seinen Sohn Dino, der sich stets aus dem Rampenlicht ferngehalten hat. Gegenüber dem serbischen Portal „Blic“ äußerte sich Dino Beslic nach dem Tod seines Vaters mit knappen Worten: „Uns allen geht es gut. Es ist, wie es ist.“

Bescheidenes Vermächtnis

Beslic war nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine bescheidene Lebensweise und sein soziales Engagement bekannt. Anfang des Jänners ging eine berührende Aussage des Sängers in den sozialen Medien viral: „Ich könnte ein teures Auto fahren, Millionen-Musikvideos drehen, aber warum sollte ich das tun, während mein Nachbar kein Geld für Brot hat?“ Es ist mir eine Freude, ihn zu ernähren, in eine Suppenküche zu gehen, meinen Beitrag zu leisten, heute 100 hungrige Münder zu ernähren oder Geld an ein Kinderheim zu spenden. Ich möchte, dass man sich an mich als guten Menschen erinnert, wenn ich gehe, nicht als guten Sänger.“

Kollegiale Anteilnahme

Zahlreiche Künstlerkollegen haben bereits ihre Anteilnahme bekundet. Der serbische Sänger Nikola Rokvic verabschiedete sich öffentlich von Beslic und erwähnte dabei auch seinen eigenen Vater Marinko. Gleichzeitig gaben einige Künstler bekannt, dass sie aus verschiedenen Gründen nicht an der Beerdigung teilnehmen können, aber in Gedanken bei der Familie seien.

Ich möchte, dass man sich an mich als guten Menschen erinnert, wenn ich gehe, nicht als guten Sänger.

