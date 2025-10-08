Bosnien-Herzegowina soll wegen Halid Bešlić Staatstrauer ausrufen!

Nach dem Tod des legendären Sängers Halid Beslic hat der bosnisch-herzegowinische Minister für Menschenrechte und Flüchtlinge, Sevlid Hurtic, einen Antrag auf Ausrufung eines landesweiten Trauertages gestellt. In seinem Schreiben an die Vorsitzende des Ministerrats, Borjana Kristo, betonte Hurtic die außergewöhnliche Bedeutung des Verstorbenen für die gesamte Region.

„Viele bedeutende Persönlichkeiten Bosnien-Herzegowinas sind von uns gegangen, doch kein Tod hat die Region so erschüttert wie Halid Beslics Abschied. Wir alle – Bosniaken, Serben, Kroaten und andere – trauern gemeinsam um ihn“, erklärte der Minister. Beslic sei ein Mensch gewesen, „der über alle Grenzen hinweg Freude verbreitet und Menschen zusammengebracht hat – ein aufrichtiger Freund für jeden, ungeachtet von Glaubensrichtung, Nationalität oder Herkunft“.

Staatliche Würdigung

Der Minister fordert daher eine symbolische Würdigung durch den Staat: „Am Tag seiner Beisetzung sollte die Flagge auf Halbmast wehen“, so Hurtic in seinem Antrag.

Trauerfeierlichkeiten

Die Trauerfeierlichkeiten für den Volksmusiker finden am Montag, dem 13. Oktober, in Sarajevo statt. Zunächst wird um 11 Uhr eine Gedenkfeier im Nationaltheater abgehalten.

Die Beisetzung erfolgt anschließend um 15 Uhr auf dem Stadtfriedhof Bare.