Daran ist Halid Bešlić gestorben!

Die Musikwelt trauert um eine Legende: Nach jahrelangem Kampf gegen multiple Erkrankungen verstummte die unverwechselbare Stimme von Halid Beslic für immer.

Gesundheitskampf

Der bekannte Sänger Halid Beslic ist nach einem langen gesundheitlichen Leidensweg verstorben. Die Musiklegende hatte über Jahre mit schwerwiegenden Erkrankungen zu kämpfen – darunter Diabetes sowie Leber- und Nierenprobleme, die medizinische Unterstützungsgeräte notwendig machten. Besonders einschneidend war ein schwerer Verkehrsunfall im Jahr 2009, bei dem Beslic ein Auge verlor und eine Lungenverletzung erlitt. Trotz dieser Schicksalsschläge gab der Künstler nie auf.

⇢ Musiklegende Halid Beslic ist gestorben!



In den letzten Wochen seines Lebens rangen die Ärzte um die Stabilisierung seiner Organfunktionen. Sein Manager Damir Ramljak hatte noch kurz vor dem Tod über die Behandlung informiert: „Die Diagnose betrifft die Leber. Ob darüber hinaus weitere Probleme bestanden, möchte ich nicht beurteilen. Die Ärzte konzentrieren sich hauptsächlich auf die Leberfunktion – damit dieser Bereich zur Ruhe kommen kann.“

Bewegende Abschiedsworte

Unter den zahlreichen Beileidsbekundungen sticht besonders der bewegende Abschied des renommierten Arztes Vlado Djajic hervor, der mit dem Verstorbenen eng befreundet war: „Ruhe in Frieden, großer Freund. Du bist leise gegangen, hinterlässt aber unendlich viele Emotionen, Erinnerungen und Lieder, die für immer in uns weiterleben werden.“ Deine Güte, dein Lächeln und deine Stimme sind in die Seelen aller eingewoben, die dich kannten und liebten.

In seinem emotionalen Nachruf erinnerte sich Djajic auch an persönliche Momente: „Ich bin unendlich dankbar, dass ich vor zehn Jahren dein Leben retten durfte – und dass ich dich kürzlich im Krankenhaus besuchen konnte, um einige Stunden mit dir zu lachen, zu reden und in Erinnerungen zu schwelgen. Es fügt sich wie eine Fügung, dass dein letztes Konzert ausgerechnet in Banja Luka stattfand, wo du den Refrain des einzigen Liedes gesungen hast, das ich geschrieben habe – ‚Liebe an der Vrbas‘ (Vrbas ist ein Fluss in Bosnien).

⇢ Halid Bešlić widmete sein letztes Lied seiner Frau! (VIDEO)



Ich bin überzeugt, dass dieses Lied weiterleben wird als Symbol der Liebe zur Stadt, zu den Menschen und zum Leben – genau so, wie du es verstanden hast, mit jedem Wort und jeder Note Emotionen zu vermitteln.

Ruhe in Frieden, Halid. Dein Lied und deine Güte werden ewig leben.“

⇢ Halid Beslic: „Lieber als guter Mensch als als guter Sänger in Erinnerung bleiben!“

