Musiklegende Halid Beslic ist gestorben!

Große Trauer um eine Legende der Balkanmusik: Der beliebte Sänger Halid Bešlić ist im Klinischen Zentrum in Sarajevo verstorben. Der 71-Jährige befand sich bereits seit einiger Zeit auf der Onkologie-Abteilung, wo er wegen einer schweren Krankheit behandelt wurde.

Ein Leben voller Musik und Liebe

Geboren am 20. November 1953 in der Gemeinde Sokolac, wuchs Bešlić auf der Romanija auf. Seine Kindheit beschrieb er stets als „glücklich, ruhig und unbeschwert“. Schon früh zeigte sich seine Leidenschaft für Musik – ein Talent, das er nach eigenen Worten von der Familie seiner Mutter geerbt hatte.

Seine große Liebe Sejda lernte er kennen, als er gerade seine erste Single aufgenommen hatte. Sie arbeitete damals in einer Schokoladenfabrik, gab ihren Job aber auf, um sich ganz der Familie zu widmen. Gemeinsam bekamen sie Sohn Dino, und Halid bezeichnete Sejda oft als „den Felsen der Familie“. „Nur der Tod kann uns trennen“, sagte er einst. Nach einer Tumoroperation konnte Sejda keine Kinder mehr bekommen, doch ihre Liebe blieb stark bis zum Schluss.

2014 wurde Bešlić Großvater – sein Sohn Dino und dessen Ehefrau Mahira bekamen Zwillinge, Lamia und Belmin-Kan. Halid nannte deren Geburt „den glücklichsten Moment meines Lebens“ und reduzierte danach bewusst seine Auftritte, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.

Vom Café-Sänger zur Musik-Ikone

Nach dem Militärdienst begann Bešlić seine Karriere als Sänger in kleinen Lokalen rund um Sokolac und Sarajevo. 1979 veröffentlichte er seine erste Single mit den Liedern „Grešnica“ und „Ne budi mi nadu“. Der Durchbruch gelang ihm zwei Jahre später mit den Songs „Sijedi starac“ und „Zašto je moralo tako da bude“.

Der große Erfolg kam mit dem Album „Dijamanti“ im Jahr 1984 – von da an war Halid einer der bekanntesten Interpreten der Volksmusik im gesamten ehemaligen Jugoslawien. Zwischen 1985 und 1991 veröffentlichte er acht weitere Alben und füllte Konzerthallen im In- und Ausland.

Während des Krieges befand er sich zunächst in Deutschland, kehrte jedoch nach Bosnien und Herzegowina zurück, um zu helfen. Still und bescheiden organisierte er zahlreiche Benefizkonzerte, deren Einnahmen den Kriegsopfern zugutekamen.

Kampf mit der Krankheit

In den letzten Jahren kämpfte der Sänger mit gesundheitlichen Problemen. Nach mehreren Eingriffen und einer Umstellung seines Lebensstils sprach er offen über seine Herausforderungen: „Ich hatte 125 Kilo, dann 115, jetzt 105. Ich musste abnehmen, nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört hatte. Zwei Stents wurden mir eingesetzt, und den Alkohol habe ich ebenfalls reduziert. Jetzt bin ich fit – weckt mich mitten in der Nacht, ich kann sofort singen“, sagte er einst mit einem Lächeln.

Sein Manager berichtete vor kurzem noch, Halid habe sich hoffnungsvoll gezeigt: „Es geht bergauf. Die Ärzte wollten ihn sogar kurzzeitig nach Hause lassen. Er hat gut auf die Therapie angesprochen“, sagte er im Gespräch mit Avaz.

Abschied von einer Stimme, die Generationen geprägt hat

Halid Bešlić war mehr als nur ein Sänger – er war eine Ikone der Volksmusik, ein Symbol für Bosnien und Herzegowina und ein Mensch mit großem Herzen. Seine Lieder wie „Miljacka“, „Romanija“ oder „Prvi poljubac“ bleiben unsterblich und werden ihn für immer in den Herzen seiner Fans weiterleben lassen.