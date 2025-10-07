E-Zigaretten-Boom: WHO warnt vor früher Nikotinsucht bei Kindern

Während Tabakkonsum in Südostasien sinkt, erobern E-Zigaretten den Markt. Die WHO schlägt Alarm: Über 100 Millionen Menschen dampfen bereits weltweit.

Der Konsum von E-Zigaretten nimmt weltweit dramatisch zu. Besonders unter Jugendlichen erfreut sich das Dampfen wachsender Beliebtheit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft diese Entwicklung als besorgniserregend ein. Aktuellen Zahlen zufolge nutzen global bereits über 100 Millionen Menschen elektronische Zigaretten. WHO-Experte Etienne Krug warnt vor einem beunruhigenden Trend: „Sie werden als Schadensbegrenzung vermarktet, machen Kinder in Wirklichkeit aber früher nikotinsüchtig und riskieren, jahrzehntelange Fortschritte zu untergraben.“

Technisch betrachtet funktionieren E-Zigaretten durch das Erhitzen einer speziellen Flüssigkeit, die typischerweise Propylenglykol, Glyzerin, Aromastoffe und weitere chemische Substanzen enthält. Der entstehende Dampf wird inhaliert und transportiert das Nikotin in den Körper. Anders als konventionelle Tabakprodukte enthalten die elektronischen Alternativen keinen Tabak und erzeugen weder Teer noch Kohlenstoff – zwei besonders schädliche Komponenten des Zigarettenrauchs.

Dennoch sind die in E-Zigaretten verwendeten Liquids nicht unbedenklich, auch wenn sie weniger Schadstoffe als herkömmlicher Tabakrauch aufweisen. Gesundheitsexperten mahnen daher zur Vorsicht.

Regionale Unterschiede

In Deutschland verzeichnet die E-Zigaretten-Branche erhebliches Wachstum, wie das in Dortmund ansässige Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) kürzlich mitteilte. Laut WHO ist der weltweite Rückgang des Tabakkonsums hauptsächlich auf Erfolge in Südostasien zurückzuführen. Dort hat sich der Anteil rauchender Männer seit dem Jahr 2000 um 50 Prozent verringert.

Die europäischen Länder verzeichnen hingegen moderatere Fortschritte. Auffällig ist besonders die Situation bei europäischen Frauen, deren Rauchverhalten – im Gegensatz zu anderen Weltregionen – nahezu unverändert bleibt. Mit 17,4 Prozent rauchenden Frauen liegt Europa im internationalen Vergleich an der Spitze.

WHO-Empfehlungen

Die WHO appelliert an Regierungen weltweit, ihre Anstrengungen im Kampf gegen die Tabakabhängigkeit zu intensivieren. Als wirksame Maßnahmen empfiehlt die Organisation höhere Steuern auf Tabakprodukte, umfassendere Werbeverbote sowie verstärkte Unterstützungsangebote zur Raucherentwöhnung.

WHO-Präventionsexperte Jeremy Farrar betont die Notwendigkeit anhaltender Bemühungen: „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen.“