TikTok-Trend: Zwiebelsaft als Wundermittel für langes Haar?

Was nach Küche klingt, ist der neueste Beauty-Trend: Zwiebelsaft soll Haare kräftiger und glänzender machen. Experten sehen tatsächlich Potenzial im schwefelhaltigen Hausmittel.

In sozialen Netzwerken verbreiten sich Haarpflegetrends mit rasanter Geschwindigkeit. Während TikTok-Videos zu Rosmarinöl und Kopfhautmassagen bereits große Aufmerksamkeit erregen, steht aktuell ein anderes Mittel im Mittelpunkt der Diskussionen: Zwiebelsaft als natürlicher Wachstumsbeschleuniger für die Haare. Zahlreiche Anwender berichten begeistert von kräftigerem und glänzenderem Haar durch die regelmäßige Anwendung.

„Zwiebelsaft hat sich über Jahrzehnte als Hausmittel etabliert, und es existieren durchaus Hinweise auf seine positiven Effekte“, erklärt Dermatologin Mona Foad im „Glamour“-Interview. Der hohe Schwefelgehalt in Zwiebeln – ein essenzieller Bestandteil des haarstärkenden Proteins Keratin – spielt dabei eine zentrale Rolle. „Wird dieser zusätzliche Schwefel auf die Kopfhaut aufgetragen, kann er dazu beitragen, brüchige Haarsträhnen zu stärken, Haarbruch zu reduzieren und insgesamt ein gesünderes Umfeld für das Haarwachstum zu schaffen“, so die Hautärztin.

Trichologin Kerry Yates bestätigt diese Einschätzung: „Zwiebeln sind reich an Antioxidantien und Flavonoiden und besitzen antimikrobielle, antimykotische und entzündungshemmende Eigenschaften.“ Allerdings schränkt Yates ein, dass Zwiebelsaft nicht unbedingt das Haarwachstum beschleunigt, sondern bei regelmäßiger Anwendung eher langfristig Glanz und Erscheinungsbild der Haare verbessert. Im Internet zeigen sich Influencer dennoch überzeugt – Content Creatorin Selina demonstriert sogar, wie sie eine halbierte Zwiebel direkt auf ihrer Kopfhaut verreibt.

Wissenschaftliche Erkenntnisse

Einige wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass Zwiebelsaft die Durchblutung der Haarfollikel fördern kann. Die Haarexpertin empfiehlt, die Anwendung mit einer Kopfhautmassage zu kombinieren. Foad weist jedoch auf die begrenzte Datenlage hin, die keine eindeutigen Schlüsse über Zwiebelsaft als Therapie bei Erkrankungen wie Alopezie zulässt. „Es handelt sich zwar nicht um ein Heilmittel für medizinisch bedingten Haarausfall, kann jedoch als natürliche Methode zur Förderung kräftiger wirkender Haare dienen“, betont die Dermatologin.

„Sowohl der individuelle Haartyp als auch der Zustand der Kopfhaut beeinflussen die Wirksamkeit von Zwiebelsaft“, erläutert Foad gegenüber „Glamour“. Besonders Menschen mit feinem oder lichter werdendem Haar profitieren von der stärkenden und volumengebenden Wirkung des enthaltenen Schwefels. „Auch bei fettiger Kopfhaut kann Zwiebelsaft hilfreich sein, da er zur Regulierung der Talgproduktion beiträgt“, führt Foad aus. Personen mit Ekzemen oder sensibler Haut sollten hingegen vorsichtig sein – bei ihnen kann der Saft Irritationen und Juckreiz verursachen.

Anwendungstipps

Das Einreiben und Ausspülen der Kopfhaut mit hausgemachtem Zwiebelsaft „bringt die Nährstoffe der Zwiebel direkt auf die Kopfhaut, kann aber auch unordentlich werden und reizend wirken, wenn es nicht richtig mit Wasser und anderen Zutaten verdünnt wird“, warnt Foad. Yates rät, für zusätzliche Feuchtigkeit Arganöl, Sandelholzöl und Reiswasser beizumischen.

Ein wichtiger Hinweis: Vor der vollständigen Anwendung sollte die Zwiebelsaft-Mischung zunächst an einer kleinen Hautstelle getestet werden, um mögliche Unverträglichkeiten auszuschließen. Wer den Aufwand der Selbstherstellung scheut, kann auf kommerzielle Pflegeprodukte mit Zwiebelextrakt zurückgreifen. Diese enthalten häufig zusätzliche feuchtigkeitsspendende und beruhigende Inhaltsstoffe, die die Verträglichkeit verbessern.

In Kommentarspalten, etwa unter Selinas Beitrag, taucht regelmäßig die Frage nach dem Geruch auf: Die Beseitigung des typischen Zwiebelgeruchs erweist sich als Herausforderung – Anwender versuchen mit Aloe-Vera-Gel, Zitronensaft oder wohlriechenden Ölen den charakteristischen Duft zu neutralisieren.

Nach der Behandlung mit Zwiebelsaft empfiehlt sich in jedem Fall eine gründliche Haarwäsche mit mildem Shampoo und einem angenehm duftenden Conditioner.