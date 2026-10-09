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Transfergerücht

Geheimtreffen in Madrid: Modric und Perez planen gemeinsame Zukunft

Geheimtreffen in Madrid: Modric und Perez planen gemeinsame Zukunft
(FOTO: EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA)
2 Min. Lesezeit |

Ein Abstecher nach Madrid, ein möglicher Termin mit Florentino Pérez – Luka Modrić sorgt mit seinem Besuch bei Real Madrid für neue Spekulationen.

Der 41-jährige Kroate, der seit Sommer 2025 für AC Mailand spielt, reiste nach dem Nations-League-Spiel gegen Spanien in Split nach Madrid. Einen Tag nach dem 1:2 besuchte er das Trainingszentrum von Real Madrid und hielt sich dort mehrere Stunden auf.

Italienischen Medien zufolge soll Modrić dabei auch Real-Präsident Florentino Pérez getroffen haben. Offiziell bestätigt wurde das Gespräch bislang nicht.

Rückkehr zu Real?

„Corriere dello Sport“ bringt den Besuch mit Modrićs Zukunft nach dem Ende seiner aktiven Karriere in Verbindung. Welche Themen tatsächlich besprochen wurden, ist jedoch nicht bekannt.

Modrić selbst hatte kurz zuvor erklärt, Real Madrid sei für ihn „sein Zuhause“. Eine Rückkehr nach dem Karriereende bezeichnete er als Traum. Konkrete Hinweise auf eine bereits vereinbarte Funktion beim spanischen Rekordmeister gibt es derzeit nicht.

Milan beobachtet Alex Scott

Unterdessen wird in Italien bereits über mögliche Optionen für Milans Mittelfeld der Zukunft spekuliert. Als Kandidat gilt der 23-jährige englische Nationalspieler Alex Scott vom AFC Bournemouth.

Scott stand Anfang Oktober beim 7:0-Sieg Englands gegen Kroatien erstmals in der Startelf der A-Nationalmannschaft. Anschließend wurde bei ihm eine Oberschenkelverletzung festgestellt, die ihn voraussichtlich mehrere Wochen außer Gefecht setzt.

Auch Chelsea, Arsenal und Liverpool sollen den Mittelfeldspieler beobachten. Laut „Corriere dello Sport“ verlangt Bournemouth mehr als 50 Millionen Euro. Eine konkrete Offerte von Milan gibt es bislang nicht.

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