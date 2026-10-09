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Kirchenvorfall

,,Allahu Akbar“: Jugendliche sorgen für ungläubiges Entsetzen in Kirche

,,Allahu Akbar“: Jugendliche sorgen für ungläubiges Entsetzen in Kirche
FOTO: EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI
1 Min. Lesezeit |

Ein Gottesdienst in Wien wird jäh unterbrochen – Jugendliche sorgen für Aufruhr, der weit über die Kirchenmauern hinaus nachhallt.

In einer Pfarre im Westen Wiens ist es während eines laufenden Gottesdienstes zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen: Jugendliche unterbrachen die kirchliche Feier und versetzten die anwesende Gemeinde in Aufruhr. Der Pfarrer zeigte sich über das Geschehene besorgt.

Störung im Gottesdienst

Die Störung traf die Gottesdienstgemeinde unvermittelt. Das Verhalten der Jugendlichen sorgte für Verwirrung und Unmut unter den Anwesenden. Wie genau es zu dem Vorfall kam, ist bislang nicht vollständig geklärt – fest steht jedoch, dass die Unterbrechung als Missachtung des religiösen Rahmens empfunden wurde.

Der Pfarrer der betroffenen Gemeinde brachte offen seine Beunruhigung über den Vorfall zum Ausdruck. Sowohl innerhalb der Kirchengemeinde als auch im weiteren sozialen Umfeld wurde das Ereignis intensiv besprochen.

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