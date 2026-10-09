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9 qm, 650 Euro: Dieses Zimmer in Österreich kostet so viel wie eine Wohnung

9 qm, 650 Euro: Dieses Zimmer in Österreich kostet so viel wie eine Wohnung
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Neun Quadratmeter, 650 Euro – ein Linzer WG-Inserat lässt Wohnungssuchende staunen und zeigt, wohin der Mietmarkt treibt.

In Linz sorgt derzeit ein Wohnungsinserat für reichlich Gesprächsstoff: Ein WG-Zimmer mit einer Fläche von gerade einmal neun Quadratmetern wird dort für 650 Euro Miete im Monat angeboten. Auf Reddit machte ein Student, der selbst auf der Suche nach einer Unterkunft ist, auf das Inserat aufmerksam – und löste damit prompt Verwunderung in der Community aus.

Krasser Vergleich

Besonders deutlich wird die Schieflage des Angebots beim Vergleich mit anderen Inseraten aus derselben Stadt. In unmittelbarer Nähe des Linzer Musiktheaters ist derzeit eine 34 Quadratmeter große Singlewohnung für eine Bruttomiete von 650,80 Euro pro Monat verfügbar. Für nahezu denselben Preis erhält man dort also fast die vierfache Wohnfläche.

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