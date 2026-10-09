30.000 Flaschen verschwunden: größter Weinraub aller Zeiten

Sieben Maskierte, zwei Lkw und Wein im Wert von rund fünf Millionen Euro: In der Toskana haben Diebe einen der größten Weinraube Italiens verübt.

Ein spektakulärer Diebstahl erschüttert die italienische Weinwelt. Von einem Lagerstandort des renommierten Produzenten Marchesi Antinori in Cortona in der Toskana verschwanden rund 30.000 Flaschen hochwertiger Wein im Gesamtwert von etwa fünf Millionen Euro.

Unter der Beute befanden sich bekannte Antinori-Weine des Jahrgangs 2023 wie Solaia, Tignanello und Guado al Tasso. Allein vom besonders begehrten Solaia sollen rund 10.000 Flaschen gestohlen worden sein.

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Coup mit zwei Lkw

Mindestens sieben maskierte Täter sollen den Einbruch professionell vorbereitet haben. Sie setzten die Alarmanlage und Überwachungskameras außer Betrieb und fuhren mit zwei großen Lastwagen auf das Gelände. Anschließend nutzten sie firmeneigene Gabelstapler, um die bereits verpackten Weine auf die Fahrzeuge zu laden.

Die gestohlenen Flaschen werden je nach Sorte und Markt zu hohen Preisen gehandelt. Für die betroffenen Weine werden im Einzelhandel häufig Beträge von etwa 150 bis 500 Euro pro Flasche genannt.

Der Diebstahl wurde erst entdeckt, als Mitarbeiter nach dem Wochenende wieder zur Arbeit kamen. Polizei und Carabinieri werten nun unter anderem Videoaufnahmen und weitere Spuren aus.

Hoffnung auf die Kameras

Antinori-CEO Renzo Cotarella geht davon aus, dass hinter dem Coup eine bestens vorbereitete Bande steckt. Gleichzeitig hofft das Unternehmen, zumindest einen Teil der Beute zurückzubekommen.

„Zwei Lastwagen voller Ware können nicht einfach verschwinden“, erklärte Cotarella. Gerade die große Menge und der hohe Bekanntheitsgrad der gestohlenen Weine könnten den Weiterverkauf erschweren.

Marchesi Antinori hat deshalb Kunden und Handelspartner weltweit aufgefordert, bei ungewöhnlichen Angeboten außerhalb der offiziellen Vertriebswege besonders aufmerksam zu sein. Tauchen größere Mengen der betroffenen Weine zu auffällig günstigen Preisen auf, könnte dies Hinweise auf die gestohlene Ware liefern.

Weintradition seit 1385

Marchesi Antinori gehört zu den traditionsreichsten Weinproduzenten Italiens. Die Familie ist seit 1385 im Weinbau tätig und führt das Unternehmen heute bereits in der 26. Generation.

Für die Kellerei ist der Verlust deshalb nicht nur finanziell beträchtlich. Betroffen sind einige der bekanntesten und international gefragtesten Weine des Hauses.

Nach Angaben Cotarellas hat es einen Weindiebstahl dieser Größenordnung und mit einem derart hohen Warenwert in Italien bislang nicht gegeben. Frühere spektakuläre Fälle lagen deutlich darunter.