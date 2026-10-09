Fünf Millionen Euro Beute: Größter Wein-Raub in Italiens Geschichte

Maskierte Täter, gekaperte Gabelstapler und 30.000 Flaschen Edelwein – ein Coup, der Italiens Weinwelt erschüttert.

Aus dem Lager des renommierten Florentiner Weinguts Marchesi Antinori wurden rund 30.000 Flaschen Wein im Wert von etwa fünf Millionen Euro gestohlen.

Der Überfall ereignete sich an einem Sonntag in einem Lagergebäude in der Toskana. Bei den entwendeten Flaschen handelt es sich ausschließlich um Weine des Jahrgangs 2023 – darunter die Prestigelagen Tignanello, Solaia und Guado al Tasso. Entdeckt wurde der Diebstahl erst am darauffolgenden Montagmorgen durch Mitarbeiter des Betriebs.

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Maskierte Täter

Mindestens sieben maskierte Täter hatten zuvor die Alarmanlage außer Betrieb gesetzt und mit betriebseigenen Gabelstaplern die Flaschen auf zwei Lastwagen verladen. Pro Flasche werden auf dem Markt üblicherweise zwischen 150 und 500 Euro erzielt. Das planmäßige Vorgehen der Täter lässt auf Insiderwissen sowie eine gezielte Kenntnis der gelagerten Weine schließen.

Festnahmen gab es bislang keine; die Ermittlungsbehörden werten derzeit Aufnahmen von Überwachungskameras entlang der möglichen Fluchtwege aus. Renzo Cotarella, Geschäftsführer von Marchesi Antinori, reagierte fassungslos auf das Ausmaß des Vorfalls. „Ein Diebstahl dieser Größenordnung und dieses Wertes hat in Italien sicherlich noch nie stattgefunden“, sagte er.

Cotarella gibt sich vorsichtig optimistisch, dass zumindest ein Teil der gestohlenen Flaschen wieder aufgefunden werden könnte, und zweifelt daran, dass eine derart große Menge hochwertiger Weine unbemerkt auf dem Markt untergebracht werden kann.

Antinori & Region

Das 1385 gegründete Familienunternehmen Marchesi Antinori zählt zu den ältesten und bedeutendsten Weingütern Italiens. Mit einem Jahresumsatz von 263 Millionen Euro und Exporttätigkeit in 170 Länder genießt das Haus internationales Renommee.

Der Diebstahl fügt sich in eine Reihe ähnlicher Vorfälle in der Region ein.

Auch im Piemont wurden zuletzt Weine im Wert von mehreren Hunderttausend Euro entwendet.