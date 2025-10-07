TikTokerin provoziert mit Liste: Darum ist das Leben ohne Kinder besser

Gesellschaftliche Erwartungen versus persönliche Freiheit: Eine 37-jährige Britin sorgt mit ihrer unverblümten Absage an die Mutterschaft für Millionen Klicks und hitzige Debatten.

Für Ellie Colson stand Mutterschaft nie auf der Prioritätenliste. Die 37-jährige Britin hatte lange angenommen, dass Kinder zu bekommen ihr vorgezeichneter Lebensweg sei. Obwohl ihre Hochzeit bereits vollständig organisiert war, spürte sie innerlich Zweifel. Als die Beziehung schließlich zerbrach, empfand sie dies als Befreiung und erkannte, dass ihre vermeintlichen Zukunftsträume lediglich gesellschaftlichen Erwartungen entsprangen.

Vor acht Jahren begegnete Ellie ihrem heutigen Lebensgefährten. Beide klärten frühzeitig ihre Vorstellungen und entschieden gemeinsam: weder Eheschließung noch Nachwuchs. Nach acht gemeinsamen Jahren führen sie ein zufriedenes Leben ohne Kinder, verwöhnen ihre beiden Hunde, reisen ungebunden und schätzen ihr ruhiges, aufgeräumtes Zuhause.

Virale TikTok-Argumente

Kürzlich erlangte Colson auf TikTok Bekanntheit, als sie zehn Argumente für ihre bewusste Kinderlosigkeit präsentierte – von ihrer Abneigung gegen Geburten über Karriereambitionen bis zur Vermeidung psychischer Belastungen durch Elternschaft. Der Beitrag erreichte 1,3 Millionen Aufrufe und sammelte über 60.000 positive Reaktionen.

„Ich gebe mein Geld für mich und nur für mich aus (und meine Hunde … klar), ich möchte mir keine Kinder leisten. Und ich möchte auf keinen Fall auf Dinge verzichten, die ich mir für sie wünsche.“

„Ich habe keine Lust auf eine Geburt. Mein Leben zu riskieren, um ein Kind auf die Welt zu bringen, scheint mir das ÜBERHAUPT nicht wert zu sein.“

„Meine Hunde genügen mir. Sie sind zwar keine Kinder, aber angesichts der Zeit und des Geldes, die ich ihnen widme, könnten sie es genauso gut sein.“

„Der Gedanke, dass Kinder diesen Urlaub viel schöner machen würden, ist mir NIE in den Sinn gekommen. Wir lieben es, gemeinsam die Welt ohne Kinder zu erkunden.“

„Die heutige Gesellschaft ist beschissen. Wer möchte ein Kind in einer solchen Unsicherheit großziehen? Ich nicht!“

„Das Leben ist hektisch. Ich liebe es, zu Hause zu sein, bei brennenden Kerzen, ein Buch zu lesen und in Ruhe zu sein. Glückseligkeit.“

„Dein Leben gehört nicht mehr dir. Es besteht aus dem Schulweg Ihres Kindes, den außerschulischen Aktivitäten, den Kinderpartys usw.“

„Ich liebe Netball (britische Ballsportart), Powerlifting und Wandern. Wann sollte ich die Zeit finden, regelmäßig und effektiv mit Kindern zu trainieren?“

„Dass Frauen (meistens) ihre Karriere/ihren Job für Mutterschaftsurlaub etc. aufgeben müssen, finde ich nicht in Ordnung; ich arbeite gerne und möchte nicht, dass Kinder mich daran hindern!“

„Ich bin die LUSTIGE TANTE, der alles scheißegal ist!“ Mutterschaft ist einfach nichts für mich.“

Gesellschaftlicher Druck

„Elternschaft passt nicht zu jedem, genauso wie ein Leben ohne Kinder nicht für jeden das Richtige ist – und das ist völlig in Ordnung“, betont Colson. „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht überlege, wie mein Leben mit Kind aussehen würde. Das bestätigt mich nur in meiner Entscheidung.“

Erwartungsgemäß blieben kritische Stimmen nicht aus: Manche bezeichneten sie als egoistisch oder fragten nach ihrer Altersversorgung ohne Kinder. Doch Colson lässt sich davon nicht beirren. Seit dem viralen Erfolg ihres TikTok-Videos steht sie mit tausenden anderen kinderlosen Menschen in Kontakt. Viele teilen die Ansicht, dass Kinder die persönliche Lebensqualität einschränken würden, doch Colson bleibt bei ihrer Überzeugung.

„Der gesellschaftliche Druck hat zwar etwas nachgelassen, bleibt aber weiterhin spürbar und altmodisch, da von Frauen nach wie vor erwartet wird, die klassische Hausfrauenrolle einzunehmen“, erklärt sie.