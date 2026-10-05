,,Sehe Nacktbilder von mir“ – jede sechste Parlamentarierin betroffen

Gefälschte Nacktbilder, echte Betroffene: Im EU-Parlament trifft digitale Gewalt Abgeordnete in einem erschreckenden Ausmaß.

Jede sechste weibliche Abgeordnete im Europäischen Parlament ist Opfer von KI-generierter sexualisierter Gewalt geworden – das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die nun breite politische Reaktionen ausgelöst hat.

Neue Betroffene

Der Berliner Thinktank Agora Digitale Transformation hat in seiner Untersuchung 50 weitere betroffene EU-Mandatare identifiziert, darunter 46 Frauen. Diese Fälle kommen zu jenen 147 Parlamentarierinnen und Parlamentariern auf nationaler und europäischer Ebene hinzu, die bereits in der Vorwoche dokumentiert worden waren. Zu den Betroffenen zählt auch die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling, die das Ausmaß der Bedrohung in eindringliche Worte fasste: „Stellen Sie sich vor, Sie machen morgens den Laptop auf und sehen Nacktbilder von sich, im Internet veröffentlicht. Aber Sie haben nie Nacktbilder gemacht.“ Die Studie verweist zudem auf sogenannte „Gateway“-Websites, über die manipulierte Bildmaterialien systematisch verbreitet werden.

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Acht Abgeordnete wurden demnach unmittelbar mit gefälschten Darstellungen ihrer Person konfrontiert. 119 Mitglieder des Europäischen Parlaments haben ein Unterstützungsschreiben zur konsequenten Durchsetzung des bevorstehenden Nudifier-Verbots unterzeichnet – darunter die Grünen-Ko-Vorsitzende Terry Reintke sowie Lena Schilling. Reintke erklärte dazu: „Das Ausmaß digitaler Gewalt ist schockierend.“ Schilling ergänzte, dass neue Regelungen wie das Nudifier-Verbot Möglichkeiten eröffneten, „dieser Epidemie Einhalt zu gebieten.“

Forderungen & Umsetzung

Das Verbot tritt mit 2. Dezember in Kraft und genießt breiten parlamentarischen Rückhalt. Die Forderungen richten sich auf eine lückenlose Umsetzung der neuen Rechtslage, eine klare Verantwortlichkeit der Online-Plattformen sowie eine bessere technische Ausstattung der zuständigen Behörden. Benjamin Shultz, Co-Autor der Studie, betonte, dass das Geschäftsmodell hinter digitaler Gewalt strukturell zerschlagen werden müsse und die Technologieunternehmen dabei in die Pflicht genommen werden sollten.