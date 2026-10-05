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Scooter-Unfall

Kollision in Altheim: Siebenjährige nach E-Scooter-Crash im Spital

Kollision in Altheim: Siebenjährige nach E-Scooter-Crash im Spital
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und plötzlich liegen drei Personen auf der Straße. In Altheim endete eine Fahrt glimpflich, für eine Siebenjährige aber nicht.

Am Montagmittag ereignete sich im Gemeindegebiet von Altheim im Bezirk Braunau am Inn ein Unfall, an dem ein E-Scooter und eine Fußgängerin beteiligt waren. Eine 15-Jährige war gemeinsam mit einer Freundin auf dem Scooter unterwegs, als ein sieben Jahre altes Mädchen die Straße überqueren wollte. Es kam zur Kollision, in deren Folge alle drei Beteiligten zu Boden stürzten.

Auf einem E-Scooter darf in Österreich nur eine Person fahren; die Mitnahme einer weiteren Person ist verboten.

Verletzte im Krankenhaus

Das jüngste Unfallopfer zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde die Siebenjährige ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.

Die beiden Jugendlichen, die den E-Scooter gelenkt hatten, kamen mit leichten Verletzungen davon und begaben sich selbständig ins Krankenhaus Braunau am Inn.

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KO KOSMO-Redaktion
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