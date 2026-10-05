Jahrelang Bauchschmerzen: CT enthüllt Schock-Fund

Jahre voller Schmerzen, eine Nadel im Bauch – und ein Krankenhaus, das sich nun vor Gericht verantworten muss.

Jahrelang litt Jana Petriganova DeGregoris unter anhaltenden Bauchschmerzen – die Ursache blieb lange im Verborgenen. Nun hat die US-amerikanische Krankenschwester rechtliche Schritte gegen das Mount Sinai Hospital in New York City sowie drei an ihren Eingriffen beteiligte Ärzte eingeleitet. Grundlage der am 24. September eingereichten Klage ist der Verdacht, dass bei einer ihrer Operationen eine chirurgische Nadel im Bauchraum zurückgeblieben ist.

Zwei Eingriffe, ein Fund

Den Ausgangspunkt des Falls bilden zwei Eingriffe: Am 28. Juni 2018 wurde DeGregoris per Kaiserschnitt entbunden. Gut drei Jahre später, am 17. November 2021, folgte ein weiterer Eingriff, bei dem ein Bruch in der Nähe des Bauchnabels versorgt und gleichzeitig eine Bauchdeckenstraffung vorgenommen wurde.

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Eine Computertomographie im Oktober 2025 brachte schließlich Klarheit: In ihrem Bauchraum befand sich ein 3,8 Zentimeter langer chirurgischer Fremdkörper, der anschließend operativ entfernt wurde.

Klage vor Gericht

Vor dem Supreme Court des Staates New York werfen DeGregoris und ihr Ehemann dem medizinischen Personal „fahrlässiges, unachtsames und unsachgemäßes“ Vorgehen vor.

Die Höhe des geforderten Schadensersatzes wurde in der Klageschrift nicht beziffert.