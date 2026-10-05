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Vermisstenfall

Tagelang spurlos verschwunden – jetzt ist Wiener Wirtin wieder aufgetaucht

Tagelang spurlos verschwunden – jetzt ist Wiener Wirtin wieder aufgetaucht
FOTO: Bettelalm/Österreich findet euch
2 Min. Lesezeit |

Tage des Bangens, dann die Erleichterung: Die Wiener Gastronomin Petra R. ist wieder da – und das wohlauf.

Petra R., die Inhaberin des Wiener Lokals Bettelalm, ist wieder aufgetaucht – und das wohlauf. Ihr Ehemann bestätigte am Montagnachmittag, dass die seit Samstag vermisste Frau gefunden wurde.

Zuletzt war die 39-Jährige in Wien-Innere Stadt gesehen worden. Während ihr Mann ein Hotel aufsuchte, machte sie sich allein auf den Weg, um auf der Kärntner Straße Besorgungen zu erledigen. Um 15.30 Uhr wurde sie in der Bar Campari gesichtet – danach verlor sich jede Spur von ihr, was ihre Familie zunehmend in Sorge versetzte.

Fahndung eingeleitet

Da alle Versuche, sie telefonisch zu erreichen, ins Leere liefen, schaltete die Polizei eine Fahndung ein. Eine Ortung ihres Mobiltelefons lieferte als letzten bekannten Aufenthaltsort Korneuburg in Niederösterreich – was mit dem Verschwinden geschah, blieb bis zur Auffindung offen.

Am Montagnachmittag folgte schließlich die Nachricht, auf die alle gewartet hatten: Petra R. wurde wohlauf angetroffen.

Wie es zu dem mehrtägigen Kontaktabbruch kam, ist bislang nicht bekannt.

Bekannte Gastronomin

Die aus Velden am Wörthersee stammende Gastronomin gilt in Wien als bekannte Persönlichkeit.

Nach den bangen Tagen des Wartens steht für Familie und Freunde nun das Wiedersehen im Mittelpunkt.

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