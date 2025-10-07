Halid Bešlić widmete sein letztes Lied seiner Frau! (VIDEO)

Die Musikwelt des Balkans trauert: Halid Beslic, der über fünf Jahrzehnte den Geist Bosniens verkörperte, ist nach langem Leiden verstorben.

Halid Beslic ist im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus in Sarajevo verstorben. Die bosnische Musiklegende kämpfte in den letzten Jahren mit erheblichen gesundheitlichen Problemen. Neben Diabetes sowie Leber- und Nierenleiden, die medizinische Unterstützungsgeräte notwendig machten, litt Beslic auch unter den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls aus dem Jahr 2009, bei dem er ein Auge verlor und eine Lungenverletzung davontrug.

Seine letzte musikalische Veröffentlichung widmete der Volksmusikstar seiner Ehefrau Sejda, mit der er fast ein halbes Jahrhundert verheiratet war. Das von der Produktionsfirma Miligram produzierte Lied trägt schlicht den Namen „Sejda“. Komponist Aleksandar Milic Mili sprach kürzlich über die besondere Zusammenarbeit mit dem Künstler.

Musikalisches Vermächtnis

„Mit Halid Beslic ein Lied zu schaffen, war für mich ein Lebenstraum. Er verkörpert für mich und den gesamten Balkanraum eine Ikone – ein herausragender Künstler und eine Persönlichkeit, die seit mehr als 50 Jahren den Geist Bosniens und Sarajevos in seinem schönsten Licht repräsentiert„, erklärte Milic. „Wir haben lange darüber gesprochen, doch mir fehlte stets das perfekte Lied für seine außergewöhnliche Karriere.“

Letztes Liebeslied

„Als es vor etwa einem Jahr endlich entstand, beauftragte ich Fahrudin Pecikoza mit dem Text. Als er mir diesen vorlas, schnürte es mir buchstäblich den Magen zu – eine authentische Liebesgeschichte war entstanden, in der ein Mann nach Jahrzehnten der Ehe zu seiner Frau sagt: ‚Du bist noch immer jung, noch immer so schön wie damals, Sejda.‘„

In diesem Moment wurde Milic klar, dass einzig die Liebe wahrhaftig und der Ewigkeit würdig ist. Halid und er beschlossen, genau jetzt diese Botschaft und dieses Lied über die Liebe zu veröffentlichen.

Die Verbindung zwischen Sejda und Halid war von tiefer, unerschütterlicher Zuneigung geprägt.