Wiener Grant als Touristenmagnet: Hauptstadt erobert Europa-Spitze

Weltweite Anerkennung für die Donaumetropole: Wien brilliert als zweitfreundlichste Stadt der Welt und führt das europäische Ranking souverän an.

Wien hat sich im weltweiten Ranking der freundlichsten Städte den zweiten Platz gesichert und muss sich nur Quito geschlagen geben. Dies geht aus einer aktuellen Erhebung hervor, die am Dienstag von Wien Tourismus bestätigt wurde. Auf europäischer Ebene steht die österreichische Bundeshauptstadt sogar an der Spitze des Rankings, gefolgt von Florenz, San Sebastián, Reykjavík und Lissabon.

Die Studie basiert auf den Antworten von mehr als 180.000 Befragten, die unter anderem angaben, welche Städte sie erneut besuchen würden. Tourismusdirektor Norbert Kettner zeigte sich erfreut über das Ergebnis und interpretierte es als wertvolles „Kompliment“ der Besucherinnen und Besucher.

Wiener Charme

Er merkte an, dass offenbar auch der sprichwörtliche „Wiener Grant“ mit seinem robusten Charme bei den Gästen gut ankommt. Die Auszeichnung unterstreicht die positive internationale Wahrnehmung der österreichischen Hauptstadt, obwohl in der Berichterstattung keine näheren Angaben zur Methodik der Erhebung gemacht wurden.