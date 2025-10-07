Schock auf Rastplatz: Passanten entdecken leblosen Trucker in Führerhaus

Leblos in der Fahrerkabine: Passanten entdeckten einen toten Fernfahrer auf einem Parkplatz in Oberösterreich. Die Ermittlungen deuten auf natürliche Todesursachen hin.

Auf einem Parkplatz nahe der B1 in Edt bei Lambach in Oberösterreich machten Passanten am Montagnachmittag eine tragische Entdeckung. In der Fahrerkabine eines geparkten Lastwagens fanden sie einen regungslosen Mann vor. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Was zunächst als Rettungsaktion begann, wandelte sich in eine Bergung des Leichnams. Bei den ersten Untersuchungen am Einsatzort fand die Polizei keine Anzeichen für ein Verbrechen. Nach der Bergung wurde der Verstorbene der Bestattung übergeben und inzwischen zur Beisetzung freigegeben.

Natürlicher Tod

Die Polizei gab am Dienstag gegenüber „Heute“ bekannt, dass es sich bei dem Toten um einen 56-jährigen Staatsbürger aus Nordmazedonien handelt. Eine Polizeisprecherin erklärte: „Fremdverschulden schließen wir aus.“ Der Fernfahrer sei vermutlich eines natürlichen Todes gestorben – möglicherweise durch einen Herzinfarkt oder einen anderen medizinischen Notfall.

Der Sattelzug war zum Zeitpunkt des Auffindens auf einem Parkplatz in der Nähe eines Gewerbegebiets abgestellt.

Die Ermittler untersuchen derzeit noch, wie lange das Fahrzeug dort bereits stand.