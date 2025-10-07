Halid Beslic: Das ist sein weltgrößter Hit!

Die Musikwelt des Balkans trauert: Mit Halid Beslic verstummt eine prägende Stimme, deren Hits Generationen verbinden – eine Erfolgsgeschichte mit ungewöhnlichem Anfang.

Der bekannte Sänger Halid Beslic ist heute gegen 13 Uhr im Universitätsklinikum Sarajevo nach schwerer Krankheit verstorben. Der Musiker hinterlässt ein beeindruckendes künstlerisches Erbe und zahlreiche Hits, die Generationen von Fans begeisterten.

Besonders sein 1984 veröffentlichter Song „Necu, necu dijamante“ (Ich will keine Diamanten) entwickelte sich zu einem zeitlosen Klassiker, der bei Feierlichkeiten bis heute nicht fehlen darf. Die Entstehungsgeschichte dieses Liedes ist dabei so bemerkenswert wie ungewöhnlich.

Ungewöhnliche Entstehung

„Dieses Lied entstand 1983“, erinnerte sich Beslic einst in der Sendung „U tudjoj avliji“. „Ich bekam den Text von Fahrudin Pecikoza Peca, der damals als Kellner arbeitete und Cevapcici verkaufte.“ Der Text gefiel mir sofort, trotzdem trug ich ihn drei Monate lang in meiner Tasche herum.“

⇢ Halid Bešlić widmete sein letztes Lied seiner Frau! (VIDEO)



Erst als er den Text Freunden vorlas und diese begeistert reagierten, entschied er sich, das Stück aufzunehmen – und zwar für ein Album, das später zu einem seiner erfolgreichsten werden sollte.

Musikalische Innovation

Die musikalische Umsetzung lag dabei vollständig in Beslics Händen. „Man bot mir zunächst eine Melodie im Sevdalinka-Stil (traditionelle bosnische Liebeslieder) an, die mir überhaupt nicht zusagte. Ich bestand darauf, dass mein Wort das letzte sein würde„, erzählte der Künstler. „Ich schlug einen Neun-Achtel-Rhythmus vor, der perfekt zum Text passte. Als ich es zum ersten Mal in diesem Takt hörte, wusste ich sofort: Das ist es!“

Die markante Wiederholung „Necu, necu“ (Ich will nicht, ich will nicht) war ebenfalls seine Idee – ein Einfall, der sich als goldrichtig erwies.

„Wir haben noch ein wenig daran gefeilt, aber alles Weitere ist Geschichte – das Lied ist bis heute ein Hit“, resümierte Beslic damals nicht ohne Stolz.

⇢ Halid Beslic: „Lieber als guter Mensch als als guter Sänger in Erinnerung bleiben!“



Was als Textidee eines Cevapcici-Verkäufers begann, entwickelte sich zu einem der bekanntesten Lieder des Balkans.