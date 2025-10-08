DAS war Halid Beslics letzter Wunsch!

Die Musikwelt trauert um einen ihrer Größten: Halid Beslic ist mit 72 Jahren verstorben, während seine letzten Gedanken seinen geliebten Enkelkindern galten.

Halid Beslic ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Der legendäre bosnisch-herzegowinische Volksmusiksänger erlag nach langem Kampf einer schweren Krankheit. Bis zuletzt kreisten seine Gedanken um seine geliebten Zwillingsenkelkinder.

„Er klammerte sich an die Hoffnung, dass die Therapie anschlagen würde – vor allem wegen seiner kleinen Enkelkinder„, berichtet eine Person aus dem engsten Umfeld des Verstorbenen. Beslic hinterlässt seine Ehefrau Sejda und seinen Sohn Dino in tiefer Trauer. Seine Enkelkinder Lamija und Belmin Kan waren sein ganzer Stolz.

Der Nahestehende erinnert sich an Beslics letzte Wünsche: „Wenn ich nur noch etwas Zeit hätte, damit meine Enkelkinder eine Erinnerung an mich bewahren können.“ Gleichzeitig war er derjenige, der seiner ebenfalls gesundheitlich angeschlagenen Frau Mut zusprach. Er bat sie, für die Nachkommen stark zu bleiben und gesund zu werden. Sein Herzenswunsch war, dass die Enkelkinder beide Großeltern als lebensfrohe Menschen in Erinnerung behalten und die Familie zusammenhält.

Letztes Liebeslied

Der Musiker Miligram erinnert sich an ein besonderes Projekt mit dem Verstorbenen: „Heuer haben wir das Lied ‚Sejda‘ aufgenommen – gewissermaßen ein Liebessymbol für seine Frau. Ich weiß noch genau, wie er mich anrief und darum bat, den Song früher zu veröffentlichen, weil er sich um seine Frau sorgte. Dabei war er selbst derjenige, dessen Gesundheit schwer angeschlagen war.“

Künstlerisches Vermächtnis

„Was Halid während seiner gesamten Karriere verkörpert hat, war vorbildlich – ein Musterbeispiel dafür, wie erfolgreiche Künstler mit ihrem Publikum und ihrem Beruf umgehen sollten“, betont Miligram. „Seine immense Herzlichkeit strahlte durch seine ganze Laufbahn hindurch auf uns alle aus und hat unauslöschliche Spuren hinterlassen. Ich bin wirklich stolz darauf, mit ihm zusammengearbeitet zu haben, und bedauere zutiefst, was geschehen ist.“

Zum Abschied fand Miligram bewegende Worte: „Die Lücke, die sein Tod hinterlässt, wird durch sein Lebenswerk gefüllt werden – und das wird noch lange nachwirken.“

