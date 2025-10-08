Neue Corona-Mutation breitet sich in Österreich rasant aus!

Die Infektionswelle rollt über Österreich – mehr als 250.000 Menschen liegen flach, während sich die neue Corona-Variante „Frankenstein“ rasant ausbreitet.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen deutlich an – derzeit befinden sich mehr als 250.000 Menschen im Krankenstand. Die offiziellen Statistiken weisen 3.476 Corona-Infizierte aus, was einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Experten gehen jedoch von einer erheblichen Dunkelziffer aus, da Schnelltests häufig falsch-negative Ergebnisse liefern und keine Testpflicht mehr besteht. Die Entwicklung verläuft rasant: Während in der Kalenderwoche 39 noch 246.559 Personen krankgeschrieben waren, erhöhte sich diese Zahl innerhalb einer Woche um weitere 12.000 Fälle.

Das Abwasser-Monitoring zeigt, dass besonders Wien aktuell zum Infektionsschwerpunkt wird. Auch in der Steiermark, in Niederösterreich und in Tirol verzeichnen die Messungen einen deutlichen Aufwärtstrend. Die niedrigsten Infektionszahlen meldet nach wie vor das Burgenland.

Neue Virusvariante

Gegenwärtig verbreitet sich die neue Corona-Variante XFG, die auch unter den Bezeichnungen „Stratus“ oder „Frankenstein“ bekannt ist. Es handelt sich dabei um eine genetische Rekombination aus den früheren Varianten LF.7 und LP.8.1.2.

Typische Symptome

Die typischen Symptome dieser Variante umfassen intensive Halsschmerzen und Heiserkeit, die häufig als erstes Anzeichen auftreten. Betroffene beschreiben das Gefühl mitunter als „Rasierklingen im Hals“.

Trockener Reizhusten und Schnupfen, begleitet von Fieber, sowie Kopf- und Gliederschmerzen und Erschöpfung gehören ebenfalls zum Krankheitsbild. In manchen Fällen tritt auch Atemnot auf.

Trotz der schnellen Ausbreitung stufen sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch nationale Gesundheitsbehörden die „Frankenstein“-Variante nicht als gefährlicher ein als bisherige Virusvarianten.

Die verfügbaren Impfstoffe bieten weiterhin wirksamen Schutz vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen.