Herbst-Alarm: Die tückischen Unterschiede zwischen drei Krankheiten

Wenn der Körper streikt, stellt sich die Frage: Harmlose Erkältung oder doch etwas Ernsteres? Die typischen Herbstsymptome können auf drei verschiedene Krankheitsbilder hindeuten.

Niesen, Husten, Schnupfen – diese typischen Herbstbeschwerden plagen derzeit viele Menschen. Doch hinter diesen Symptomen kann sich mehr als nur eine harmlose Erkältung verbergen. Möglicherweise handelt es sich um eine Grippe oder eine Corona-Infektion. Hier erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Krankheitsbilder voneinander unterscheiden können.

Die anfänglichen Symptome von Corona, Grippe und Erkältung ähneln sich oft stark. Was früher als simple Erkältung abgetan wurde, löst heute bei vielen sofort Besorgnis aus. Doch keine Sorge: Mit dem richtigen Wissen über die charakteristischen Anzeichen können Sie besser einschätzen, ob Sie an einem harmlosen Infekt leiden oder ob es sich um COVID-19 handeln könnte.

Der grippale Infekt stellt die mildeste Variante der drei Erkrankungen dar und entwickelt sich typischerweise langsam. Kennzeichnend für eine Erkältung sind laufende oder verstopfte Nase, Halsschmerzen, leichter Husten und gelegentlich leichtes Fieber.

Eine Erkältung verläuft in der Regel deutlich milder als eine Grippe oder COVID-19 und klingt meist nach einigen Tagen von selbst ab. Trotz des meist harmlosen Verlaufs sollten Betroffene ihrem Körper ausreichend Erholung gönnen, um die Genesung zu beschleunigen.

⇢ 1000 Konserven täglich gebraucht – Corona bedroht Österreichs Blutversorgung



Grippe erkennen

Die Influenza (Grippe) setzt im Gegensatz zur Erkältung meist unvermittelt und mit voller Wucht ein. Anders als beim schleichenden Beginn einer Erkältung treten folgende Symptome bei einer Grippe plötzlich auf: hohes Fieber, starke Muskelschmerzen, schwere Kopfschmerzen, trockener, schmerzhafter Husten und ausgeprägte Müdigkeit.

In den Wintermonaten häufen sich die Grippefälle, da sich das Influenzavirus in der kalten Jahreszeit besonders gut verbreitet. Wer von einem Tag auf den anderen unter hohem Fieber, intensiven Muskel- und Gliederschmerzen sowie einer rapiden Verschlechterung des Allgemeinbefindens leidet, sollte ärztlichen Rat einholen.

Corona-Symptome

Aktuelle Corona-Varianten führen gegenwärtig zu einem erheblichen Anstieg der Infektionszahlen. Die Symptome von COVID-19 können auf den ersten Blick einer Erkältung oder Grippe ähneln, weisen jedoch charakteristische Unterschiede auf. Zu den häufigsten Corona-Anzeichen zählen verstopfte oder laufende Nase, trockener Husten, plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns und Müdigkeit.

Mit den neueren Corona-Varianten gehen auch einige ungewöhnliche Beschwerden einher. Viele Infizierte berichten von Heiserkeit und intensiven Halsschmerzen, die von manchen als schneidend wie „Rasierklingen“ im Hals beschrieben werden. Teilweise kommen auch grippeähnliche Symptome wie Muskelschmerzen und extreme Erschöpfungszustände hinzu.

Wichtig: Das Virus bleibt weiterhin gefährlich! Bei entsprechenden Anzeichen sollten Sie unbedingt zu Hause bleiben und einen Test durchführen lassen.

⇢ XFG „Stratus“: Neue Corona-Variante bedroht Österreich!



Obwohl sich die Symptome von Corona, Grippe und Erkältung stark ähneln können, existieren deutliche Unterschiede, die bei der Einordnung helfen. Eine endgültige Diagnose lässt sich jedoch nur mittels Tests stellen.

PCR-Tests und Antigenschnelltests bieten die zuverlässigste Methode zum Nachweis einer COVID-19-Infektion. Ein Abstrich aus Rachen oder Nase gibt Aufschluss über eine mögliche Coronavirus-Infektion.

Bei Verdacht auf Grippe kann ebenfalls ein Test durchgeführt werden, wobei in der Praxis häufig bereits das Symptombild für eine Diagnosestellung ausreicht.

Eine Erkältung wird normalerweise ohne spezifischen Test diagnostiziert, da sie meist harmlos verläuft und die Symptome selbständig abklingen.

Bei Unsicherheit oder Verschlimmerung der Beschwerden sollten Sie unbedingt einen Arzt konsultieren und sich testen lassen.