15-Jährige seit einer Woche wie vom Erdboden verschluckt

Seit Mittwoch, dem 1. Oktober, fehlt von der 15-jährigen Chiara H. aus Wiener Neustadt jede Spur. Die Jugendliche verließ ihre Wohnadresse und kehrte seitdem nicht zurück. Die Behörden haben nun reagiert und mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten eine öffentliche Fahndung eingeleitet.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto der Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Schülerin. Chiara wird als 155 bis 165 Zentimeter groß beschrieben, hat eine schlanke Figur, braune Augen und langes helles Haar. Bei ihrem Verschwinden trug sie schwarze Kleidung – eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover, einen knielangen schwarzen Ledermantel sowie schwarze Turnschuhe.

Hinweise erbeten

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben können oder Chiara seit ihrem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Flugfeld in Verbindung zu setzen.

Die Beamten sind unter der Telefonnummer 059133-3392 erreichbar.