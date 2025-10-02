Russischer Discounter eröffnet mehrere Filialen in Bosnien

Die russische Handelskette Mere wagt einen zweiten Anlauf in Bosnien und Herzegowina. Nach Informationen von BiznisInfo.ba plant das Unternehmen eine Rückkehr auf den bosnischen Markt.

Bereits vor drei Jahren hatte Mere mit Filialen in Sarajevo-Ost, Prijedor und Doboj Fuß gefasst und damals ambitionierte Expansionspläne verkündet. Das Unternehmen wollte ein flächendeckendes Netz von 50 bis 80 Geschäften im ganzen Land aufbauen – von Mostar und Banja Luka bis hin zu Tuzla, Zenica und Bijeljina. Doch das Vorhaben scheiterte rasch: Bereits nach einem Jahr zog sich der Händler vollständig aus dem Land zurück.

Konkrete Comeback-Pläne

Wie BiznisInfo bereits zu Jahresbeginn berichtete, deuteten sich Comeback-Pläne an, die nun durch konkrete Stellenausschreibungen Gestalt annehmen. Der Discounter sucht aktuell nach einem Filialleiter sowie einem stellvertretenden Filialleiter für einen neuen Standort in Bijeljina. Dort soll in Kürze ein rund 1.000 Quadratmeter großes Geschäft eröffnen.

Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Position eines Einkaufsmanagers mit Sitz in Sarajevo-Ost ausgeschrieben. Während die Handelskette in europäischen Märkten unter dem Namen Mere auftritt, ist sie in ihrem Heimatland Russland als Svetofor bekannt.

Ob der zweite Versuch im bosnischen Markt nachhaltiger sein wird und ob die ursprünglich geplante landesweite Expansion diesmal gelingt, bleibt abzuwarten.