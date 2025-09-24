Prozess ohne Leiche: Weiterhin Rätselraten im Vermisstenfall Danka

Seit 18 Monaten fehlt von der kleinen Danka jede Spur. Der Fall erschütterte Serbien und führte zur Aktivierung des landesweiten Kinderschutzsystems.

Seit dem verhängnisvollen 26. März 2023 fehlt von der kleinen Danka Ilic jede Spur. Die damals erst zweijährige Serbin verschwand im Hof eines verlassenen Familienhauses in Banjsko Polje nahe Bor (Serbien). Der Fall löste landesweit Bestürzung aus und führte zur erstmaligen Aktivierung des serbischen Schnellwarnsystems „Pronadji me“ (Finde mich) – vergleichbar mit dem internationalen Amber Alert für vermisste Kinder.

Trotz einer der umfangreichsten Suchaktionen, die die Region je erlebt hat, bleibt das Schicksal des Mädchens bis heute ungeklärt. Behördlicherseits wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen, doch diese Darstellung stößt in der Öffentlichkeit auf erhebliche Zweifel. Eine offizielle Todeserklärung für Danka wurde bislang nicht ausgesprochen.

Zwei Verdächtige vor Gericht

Die serbischen Behörden haben gegen zwei Hauptverdächtige, Dejan Dragijević und Srdan Janković, Anklage wegen Mordes erhoben. Die beiden Männer legten zunächst ein Geständnis ab, widerriefen dieses jedoch später wieder. Trotz intensiver Ermittlungen konnte Dankas Leichnam nie gefunden werden, was die Aufklärung des Falls zusätzlich erschwert.

Offene Ermittlungsfragen

Nach 18 Monaten intensiver Ermittlungen stehen weiterhin zentrale Fragen im Raum: Was könnte eine Rekonstruktion des mutmaßlichen Verbrechens tatsächlich zutage fördern? Werden die Suchmaßnahmen nach dem Mädchen fortgesetzt? Die Anklage wurde mehrfach bestätigt und der Prozessbeginn steht nach erneuter Bestätigung durch das zuständige Gericht kurz bevor, doch die wahren Umstände von Dankas Verschwinden liegen nach wie vor im Dunkeln.

Wie der serbische TV Sender Blic berichtet, widmet sich die Sendung „Blic uzivo“ diesen ungelösten Fragen – mit Dejan Radenkovic, dem ehemaligen stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizei, und Helena Kosutic, Journalistin des Senders.