Am Weg zum Millionen-Anwesen: Baldwin rammt Baum mit Range Rover (VIDEO)

Hollywood-Star Alec Baldwin geriet am Montag in einen Verkehrsunfall, als sein Range Rover bei heftigem Niederschlag auf dem Montauk Highway von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Schauspieler war unterwegs zu seinem Feriendomizil in East Hampton, New York. Glücklicherweise blieben sowohl er als auch sein mitfahrender Bruder Stephen trotz des schweren Zusammenstoßes unverletzt.

In East Hampton nennt Baldwin ein exklusives Anwesen sein Eigen, das er bereits 1995 erwarb und seither zweimal grundlegend modernisieren ließ. Das Grundstück umfasst zehn Hektar und verfügt über direkten Strandzugang. Die Hamptons gelten als bevorzugte Destination der Hochfinanz und ziehen zahlreiche Stars an – darunter Größen wie Mariah Carey, Steven Spielberg und Jennifer Lopez. Die Region zählt zu den teuersten Immobilienmärkten weltweit.

Verkaufsversuch gestoppt

Nach dem tragischen Zwischenfall vom Oktober 2021, bei dem Baldwin unbeabsichtigt eine Kamerafrau tödlich verletzte, versuchte er, sein Anwesen für 29 Millionen Dollar zu veräußern. Wegen fehlender Kaufinteressenten reduzierte er den Preis im Jänner 2024 um zehn Millionen Dollar. Mit der Einstellung des Verfahrens gegen ihn im Juli 2024 entschied Baldwin, das Objekt nicht mehr zum Verkauf anzubieten und begann stattdessen mit den Aufnahmen zu seiner Reality-TV-Produktion „The Baldwins“.

Das Unfallfahrzeug erlitt erhebliche Frontschäden. Polizeikräfte waren rasch vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Baldwin hielt sich in den Hamptons auf, um am dortigen International Film Festival teilzunehmen, das am Montag seinen Abschluss fand.

Bei der Veranstaltung fungierte er als Co-Vorsitzender der Jury.