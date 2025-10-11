Niesattacke am Steuer endet mit Überschlag und sieben Verletzten

Ein plötzlicher Niesanfall führte auf der Autobahn 99 bei Aschheim zu einem Verkehrsunfall mit sieben Leichtverletzten. Laut Polizeiangaben verlor ein 44-jähriger Autofahrer während des Niesens die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann war mit einer Frau sowie zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren unterwegs.

Dramatischer Aufprall

Durch den Kontrollverlust kollidierte sein Wagen mit dem Auto einer 24-Jährigen, in dem sich zusätzlich zwei männliche Insassen befanden. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge gegen die Betonwand des Mittelstreifens. Das Fahrzeug des 44-Jährigen überschlug sich nach dem Zusammenstoß.

Alle sieben Unfallbeteiligten erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.