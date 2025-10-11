Mit legalem Revolver: 50-Jähriger tötet Nachbarn und ruft selbst Polizei

Ein 50-jähriger Österreicher hat in der Nacht zum Samstag seinen 33 Jahre alten Nachbarn im gemeinsamen Stiegenhaus erschossen. Der Mann alarmierte nach der Tat selbst die Polizei.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, fanden sie das Opfer leblos vor. Den mutmaßlichen Schützen konnten die Beamten in seiner Wohnung antreffen und ohne Widerstand festnehmen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme des 50-Jährigen nicht möglich.

Tatwaffe sichergestellt

Bei der Tatwaffe handelt es sich um einen Revolver, für den der Beschuldigte eine gültige Besitzberechtigung hatte. Die Waffe wurde von den Ermittlern sichergestellt. Die genaue Anzahl der abgegebenen Schüsse wird derzeit noch untersucht.

Laufende Ermittlungen

Ob dem tödlichen Vorfall eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern vorausging, ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Untersuchungen hat das Wiener Landeskriminalamt übernommen. „Es hat in der Vergangenheit schon einen polizeilichen Einsatz an der Örtlichkeit gegeben, dabei wurde vom Opfer eine Sachbeschädigung durch den Beschuldigten angezeigt“, so Polizeisprecherin Irina Steirer.

Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.